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ПОЛІТИКА

Трамп планує скасувати правовий статус для українців, що отримали прихисток у США

06 березня 2025, 13:45
Трамп планує скасувати правовий статус для українців, що отримали прихисток у США
Фото: agencjagazeta.pl
Це матиме наслідком прискорену депортацію.

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує скасувати тимчасовий легальний правовий статус для близько 240 000 українців, які отримали прихисток у країні після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого чиновника Трампа та три джерела, обізнані з цією справою.

За словами співрозмовників, це потенційно призведе до прискореної депортації українців.

Скасування права на прихисток очікують у квітні.

Агентство зазначає, що скасування захисту для українців запланували ще до публічної суперечки Трампа із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Джерела заявили, що це частина ширших зусиль адміністрації Трампа щодо позбавлення правового статусу понад 1,8 мільйона мігрантів, яким дозволено в’їхати до США згідно з тимчасовими гуманітарними програмами, запущеними під час адміністрації Байдена.

Представник Міністерства внутрішньої безпеки США Тріша Маклафлін заявила, що наразі у департаменті немає  офіційних повідомлень про такі плани, а Білий дім і посольство Украни не відповіли на запити про коментарі.

Дональд Трамп у перші години свого президентства ввів надзвичайний стан на кордоні з Мексикою. Він також скасував автоматичне надання громадянства США всім тим, хто народився на території країни. Також Міністерство внутрішньої безпеки призупинило програми, які дозволяли іммігрантам тимчасово перебувати в США.

війнаДональд Трампдепортаціяукраїнці

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