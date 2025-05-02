Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп планує військовий парад у свій день народження

02 травня 2025, 10:05
Трамп планує військовий парад у свій день народження
За даними американських ЗМІ, Дональд Трамп хоче влаштувати великий військовий парад 14 червня - у день 250-річчя армії США, який збігається з його 79-м днем народження.
Армія США готує грандіозний парад у Вашингтоні за участі тисяч солдатів і сотень автомобілів.
 
Про це повідомляє Associated Press.
 
Згідно з попереднім планом, парад має відбутися 14 червня у Вашингтоні, на Національній алеї. До участі планується залучити понад 6600 військовослужбовців, щонайменше 150 одиниць техніки, 50 гелікоптерів, сім військових оркестрів і значну кількість цивільних осіб.
 
Захід є частиною відзначення 250-річчя Армії США, однак новим елементом святкування стало саме проведення параду, ідея якого давно просувалася Дональдом Трампом. Наразі рішення про його проведення остаточно не ухвалене.
 
У документах не зазначена орієнтовна вартісті заходу, але, за оцінками аналітиків, витрати можуть сягнути десятків мільйонів доларів. Зокрема, йдеться про логістичне забезпечення - транспортування техніки, авіації й особового складу до столиці, а також проживання і харчування для учасників заходу. У зв’язку з цим плани викликають занепокоєння міської влади Вашингтону через потенційне пошкодження важкою технікою дорожнього покриття.
 
Першу ініціативу президента Трампа провести парад у 2017 році було скасовано саме через надмірну вартість реалізації - тоді цей захід оцінювався у 92 млн доларів.

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Жодної колонізації Марса. США втратили лідерство, але чи замінить їх Альянс демократій – Ендрю Таннер
Політика
Жодної колонізації Марса. США втратили лідерство, але чи замінить їх Альянс демократій – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 травня 2025, 08:08
Приниження рівного. Поступки Заходу лише зміцнять вісь Пекін-москва – Ендрю Чахоян
Політика
Приниження рівного. Поступки Заходу лише зміцнять вісь Пекін-москва – Ендрю Чахоян
Переклад iPress – 01 травня 2025, 15:18
Стів Віткофф не повинен очолювати переговори з Іраном та росією. Як спецпосланник гальмує політику Трампа – New York Post
Політика
Стів Віткофф не повинен очолювати переговори з Іраном та росією. Як спецпосланник гальмує політику Трампа – New York Post
Переклад iPress – 01 травня 2025, 12:38
Огляд війни. Минулотижневі атаки орків закінчувалися однаково: великими втратами – Ендрю Таннер
Cуспільство
Огляд війни. Минулотижневі атаки орків закінчувалися однаково: великими втратами – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 травня 2025, 08:35
Нейтралітет Китаю – фікція. Хто і чому лобіює підтримку Пекіном росії – Інститут ім. Роберта Ленсінга
Політика
Нейтралітет Китаю – фікція. Хто і чому лобіює підтримку Пекіном росії – Інститут ім. Роберта Ленсінга
Переклад iPress – 30 квітня 2025, 15:47
Румунія втягується в коло диктатур. Прихильник MAGA лідирує на президентських перегонах – Politico
Політика
Румунія втягується в коло диктатур. Прихильник MAGA лідирує на президентських перегонах – Politico
Переклад iPress – 30 квітня 2025, 12:03
Шпигуни в інтернеті. Кампанія ГРУ проти французького уряду триває вже чотири роки – Le Figaro
Політика
Шпигуни в інтернеті. Кампанія ГРУ проти французького уряду триває вже чотири роки – Le Figaro
Переклад iPress – 29 квітня 2025, 22:17
Маск намагається відкрити ядерні таємниці? У DOGE знов отримали доступ до засекречених мереж – NPR
Політика
Маск намагається відкрити ядерні таємниці? У DOGE знов отримали доступ до засекречених мереж – NPR
Переклад iPress – 29 квітня 2025, 15:15
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється