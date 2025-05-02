Трамп планує військовий парад у свій день народження

За даними американських ЗМІ, Дональд Трамп хоче влаштувати великий військовий парад 14 червня - у день 250-річчя армії США, який збігається з його 79-м днем народження.

Армія США готує грандіозний парад у Вашингтоні за участі тисяч солдатів і сотень автомобілів.

Про це повідомляє Associated Press.

Згідно з попереднім планом, парад має відбутися 14 червня у Вашингтоні, на Національній алеї. До участі планується залучити понад 6600 військовослужбовців, щонайменше 150 одиниць техніки, 50 гелікоптерів, сім військових оркестрів і значну кількість цивільних осіб.

Захід є частиною відзначення 250-річчя Армії США, однак новим елементом святкування стало саме проведення параду, ідея якого давно просувалася Дональдом Трампом. Наразі рішення про його проведення остаточно не ухвалене.