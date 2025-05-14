Трамп планує зняти санкції із Сирії

За словами господаря Білого дому, зняття санкцій "дозволить країні, яка потерпала від війни та вбивств, отримати шанс на велич".

Президент США Дональд Трамп під час свого візиту на Близький Схід заявив про бажання скасувати санкційний режим, запроваджений проти Сирії в час панування в країні диктатора Башара Асада.

Республіканець погодив це рішення зі спадкоємним принцем Саудівської Аравії Мохаммедом бін Сальманом та президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

За словами господаря Білого дому, зняття санкцій "дозволить країні, яка потерпала від війни та вбивств, отримати шанс на велич". Трамп анонсував зустріч державного секретаря Марко Рубіо з міністром закордонних справ Сирії пізніше цього тижня у Туреччині.

Санкції, на думку президента США, "були жорсткими і служили важливій меті, але зараз настав час для Сирії сяяти, тож їм треба побажати успіху".