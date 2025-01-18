Трамп почне масштабні депортації мігрантів вже на другий день президентства – WSJ

Перші рейди проведуть в Чикаго

Нова адміністрація президента США планує розпочати масштабну кампанію депортацій іммігрантів вже у вівторок, 21 січня, на наступний день після інавгурації Дональда Трампа.

Про це пише The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на чотирьох людей, знайомих із цими планами.

Перший антимігрантський рейд планують провести у місті Чикаго. Очікується, що рейд триватиме весь тиждень. У команді Трампа кажуть, що в першу чергу депортуватимуть тих нелегальних мігрантів, які встигли відзначитися дрібними правопорушеннями, як-от порушення правил дорожнього руху. Але співрозмовники WSJ зауважили, що насправді хапатимуть взагалі усіх нелегалів, якщо ті трапляться під руку.

Зазначається, що Чикаго був обраний для першого рейду не лише через те, що там багато нелегальних мігрантів, але й через те, що тамтешня місцева влада лояльно налаштована до мігрантів і навпаки вороже ставиться до Трампа.