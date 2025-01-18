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Трамп почне масштабні депортації мігрантів вже на другий день президентства – WSJ

18 січня 2025, 16:51
Трамп почне масштабні депортації мігрантів вже на другий день президентства – WSJ
Перші рейди проведуть в Чикаго
Нова адміністрація президента США планує розпочати масштабну кампанію депортацій іммігрантів вже у вівторок, 21 січня, на наступний день після інавгурації Дональда Трампа.
 
Про це пише The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на чотирьох людей, знайомих із цими планами.
 
Перший антимігрантський рейд планують провести у місті Чикаго. Очікується, що рейд триватиме весь тиждень. У команді Трампа кажуть, що в першу чергу депортуватимуть тих нелегальних мігрантів, які встигли відзначитися дрібними правопорушеннями, як-от порушення правил дорожнього руху. Але співрозмовники WSJ зауважили, що насправді хапатимуть взагалі усіх нелегалів, якщо ті трапляться під руку.
 
Зазначається, що Чикаго був обраний для першого рейду не лише через те, що там багато нелегальних мігрантів, але й через те, що тамтешня місцева влада лояльно налаштована до мігрантів і навпаки вороже ставиться до Трампа.
 
Міста Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Денвер і Майамі також знаходяться в полі зору нової адміністрації, і можуть бути стати місцем проведення аналогічних рейдів. Радники Трампа заявили, що мають намір покарати міста-"заповідники" для мігрантів, припинивши федеральні субсидії на мільярди доларів.
 
Як зазначає WSJ, у міру старіння населення США економіка країни стає все більш залежною від робочих рук іммігрантів, особливо в харчовій промисловості, будівництві та сфері послуг. З кінця 2020 року близько 10 мільйонів людей мігрували до США, включаючи тих, хто приїхав нелегально. Ці робочі руки зменшили брак робочої сили та допомогли пришвидшити економічне зростання. 
 
Економісти кажуть, що масштабні депортації означатимуть шок для економіки, що вразить ключові галузі через нестачу робочої сили.  

 

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