Трамп подав апеляцію на рішення суду щодо виплати п'яти мільйонів доларів – ЗМІ

Трамп оскаржуватиме вирок суду щодо спроби зґвалтування журналістки.

45-й президент США Дональд Трамп збирається оскаржити вирок Федерального суду присяжних Мангеттена у Нью-Йорку, який визнав його винним у справі про спробу зґвалтування журналістки та письменниці Джин Керролл.

Про це повідомляє CNBC.

Адвокати Трампа заявили, що проситимуть суд скасувати наказ про виплату 5 мільйонів доларів компенсації та штрафних збитків. Водночас адвокат Керролл розповів у коментарі для газети NYT, що вона розглядає можливість подання ще одного позову проти Трампа, який стосуватиметься наклепу.

Нагадаємо, Керролл звинувачувала Трампа в тому, що навесні 1996 року він зґвалтував її в роздягальні універмагу, і згадувала про це у сврїй книзі. Сам Трамп стверджував, що не знайомий з письменницею і звинувачував її у брехні.