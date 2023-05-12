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Трамп подав апеляцію на рішення суду щодо виплати п'яти мільйонів доларів – ЗМІ

12 травня 2023, 09:37
Трамп подав апеляцію на рішення суду щодо виплати п'яти мільйонів доларів – ЗМІ
Фото: EPA/UPG
Трамп оскаржуватиме вирок суду щодо спроби зґвалтування журналістки.

45-й президент США Дональд Трамп збирається оскаржити вирок Федерального суду присяжних Мангеттена у Нью-Йорку, який визнав його винним у справі про спробу зґвалтування журналістки та письменниці Джин Керролл.

Про це повідомляє CNBC.

Адвокати Трампа заявили, що проситимуть суд скасувати наказ про виплату 5 мільйонів доларів компенсації та штрафних збитків. Водночас адвокат Керролл розповів у коментарі для газети NYT, що вона розглядає можливість подання ще одного позову проти Трампа, який стосуватиметься наклепу.  

Нагадаємо, Керролл звинувачувала Трампа в тому, що навесні 1996 року він зґвалтував її в роздягальні універмагу, і згадувала про це у сврїй книзі. Сам Трамп стверджував, що не знайомий з письменницею і звинувачував її у брехні.

 

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