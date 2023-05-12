Трамп подав апеляцію на рішення суду щодо виплати п'яти мільйонів доларів – ЗМІ
45-й президент США Дональд Трамп збирається оскаржити вирок Федерального суду присяжних Мангеттена у Нью-Йорку, який визнав його винним у справі про спробу зґвалтування журналістки та письменниці Джин Керролл.
Про це повідомляє CNBC.
Адвокати Трампа заявили, що проситимуть суд скасувати наказ про виплату 5 мільйонів доларів компенсації та штрафних збитків. Водночас адвокат Керролл розповів у коментарі для газети NYT, що вона розглядає можливість подання ще одного позову проти Трампа, який стосуватиметься наклепу.
Нагадаємо, Керролл звинувачувала Трампа в тому, що навесні 1996 року він зґвалтував її в роздягальні універмагу, і згадувала про це у сврїй книзі. Сам Трамп стверджував, що не знайомий з письменницею і звинувачував її у брехні.
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