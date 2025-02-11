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ПОЛІТИКА

Трамп подякував Сербії за підтримку України у привітанні з Днем державності

11 лютого 2025, 15:32
Трамп подякував Сербії за підтримку України у привітанні з Днем державності
Фото: Reuters
Сербський лідер заявляв про братерські стосунки з москвою та відмовився запроваджувати санкції проти рф.

Президент США Дональд Трамп надіслав сербському лідеру Александеру Вучичу привітання з Днем державності, де подякував йому за підтримку України у "захисті від російської агресії".

Відповідний лист опублікував сам Вучич у своєму Facebook

"Ми високо цінуємо значний внесок Сербії в міжнародну безпеку, чи то підтримку народу України в його захисті від російської агресії, чи внесок Сербії в численні миротворчі місії по всьому світу", — написав Трамп.

Також американський президент заявив, що чекає на зміцнення партнерства США та Сербії, аби сприяти підвищенню безпеки та процвітання для громадян країн. Трамп висловив задоволення співпрацею Вашингтона та Белграда, зокрема можливостями для спільних інвестицій у технології та енергетику.

"Сполучені Штати повністю підтримують подальшу інтеграцію Сербії в євроатлантичний простір, а також її зусилля сприяти мирним і процвітаючим відносинам зі своїми сусідами та партнерами в регіоні", — заявив американський президент.

СШАСербіяДональд Трампдопомога УкраїніАлександар Вучич

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