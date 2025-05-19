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Трамп зателефонує Зеленському після розмови з путіним

19 травня 2025, 17:05
Трамп зателефонує Зеленському після розмови з путіним
Фото: DW
Дзвінок в росію анонсували на 17 годину.
Президент США Дональд Трамп після сьогоднішньої розмови з російським керманичем путіним проведе розмову з українським колегою Володимиром Зеленським.
 
Про це повідомила речниця Білого лому Керолін Лівітт. 
 
В кремлі раніше заявляли, що розмова з Трампом запланована на 17 годину. Після неї американський президент планує дзвінок до Зеленського. 
 
"Як ви знаєте, президент говоритиме з путіним о 10 годині. Він подзвонить президенту Зеленському після того, як ця розмова завершиться. Говоритиме про цю розмову, яка відбудеться о 10 годині", – сказала Лівітт.
 
Вона запевнила, що Трамп працює над тим, аби закінчити війну в Україні та війну Ізраїлю і Хамас і просувається так швидко, як може.
 
"Він хоче, щоб конфлікти завершилися. Не лише для збереження грошей, а для збереження життів", – повідомила Лівітт. 

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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