Трамп зателефонує Зеленському після розмови з путіним

Дзвінок в росію анонсували на 17 годину.

Президент США Дональд Трамп після сьогоднішньої розмови з російським керманичем путіним проведе розмову з українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це повідомила речниця Білого лому Керолін Лівітт.

В кремлі раніше заявляли, що розмова з Трампом запланована на 17 годину. Після неї американський президент планує дзвінок до Зеленського.

"Як ви знаєте, президент говоритиме з путіним о 10 годині. Він подзвонить президенту Зеленському після того, як ця розмова завершиться. Говоритиме про цю розмову, яка відбудеться о 10 годині", – сказала Лівітт.