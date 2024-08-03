Трамп погодився на дебати із Камалою Гарріс – Reuters

Він домовився з телеканалом Fox News про проведення дебатів.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп погодився на пропозицію Fox News провести дебати з кандидаткою від Демократичної партії Камалою Гарріс 4 вересня.

Про це пише Reuters.

"Я домовився з Fox News про проведення дебатів із Камалою Гарріс у середу, 4 вересня... Дебати відбудуться у Пенсильванії, на майданчику в районі, який ще буде визначено", – написав Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social.

До цього Трамп давав невизначену відповідь на запитання щодо дебатів проти опонентки. Він наполягав на тому, аби вони відбулися саме на Fox News, який традиційно підтримує республіканців, і критикував ABC "за симпатії до демократів" після першого раунду дебатів з Джо Байденом.