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ПОЛІТИКА

Трамп погодився на переговори щодо України за участі путіна – Ердоган

26 червня 2025, 13:59
Трамп погодився на переговори щодо України за участі путіна – Ердоган
Фото: aa.com.tr
Ердоган заявив, що Туреччина продовжує докладати інтенсивних зусиль для закінчення війни в Україні справедливим і стійким миром.

Президент Туреччини Тайїп Ердоган заявив, що його американський колега Дональд Трамп повідомив йому про намір взяти участь у можливих мирних переговорах між лідерами України та росії в Туреччині, якщо владімір путін також погодиться взяти в них участь.

Під час повернення з саміту НАТО, де він вперше зустрівся з Трампом після повернення на посаду, Ердоган заявив, що повідомив американському президенту про намір Анкари зібрати лідерів росії та України в Туреччині для проведення мирних переговорів.

Про це пише Reuters.

"Він (Трамп) сказав: "Якщо російський президент владімір путін приїде до Стамбула або Анкари для пошуку рішення, то я також приїду. Ми проведемо необхідні переговори і, якщо Бог дасть, реалізуємо цю зустріч якомога швидше", — офіс Ердогана цитує його слова журналістам.

Ердоган заявив, що Туреччина продовжує докладати інтенсивних зусиль для закінчення війни в Україні справедливим і стійким миром.

"Я вважаю, що відкрилося вікно можливостей для припинення вогню і постійного миру. Його не можна упускати. Ми прагнемо закласти основу процесу міцного миру, підтримуючи додаткові конкретні кроки між сторонами. Я сподіваюся, що війна закінчиться якомога швидше за підтримки союзників. Як я завжди кажу, у справедливому світі не буде переможених", - сказав він.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп на полях саміту НАТО в Гаазі зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та виявив до нього симпатію, назвавши "дуже приємним". 

На полях саміту НАТО Трамп навіть заявив, що війна в Україні "виходить з-під контролю", кажуть двоє неназваних джерел.  

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