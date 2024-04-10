Трамп погодився приїхати в Україну на прохання Зеленського – Bild

На прохання Зеленського відвідати Україну, кандидат у президенти США заявив, що "він хоче, але не знає, коли зможе це зробити".

Президент України Володимир Зеленський розповів, що через посередників він запросив кандидата у президенти США Дональда Трампа приїхати в Україну і назвав "примітивною" ідею віддати росії окуповані території України.

Про це пише Bild.

"Ми висловили бажання, щоб Дональд Трамп приїхав в Україну, щоб він на власні очі побачив ситуацію і зробив певні висновки. Я точно готовий зустрітися з ним", – розповів Зеленський.

За словами Зеленського, Трамп сказав, що «він хоче, але не знає, коли зможе це зробити».

Також президент України прокоментував повідомлення Washington Post про нібито "мирний план" Трампа.

"Якщо йдеться про те, що ми просто віддаємо свої території і якщо це ідея, то ідея дуже примітивна. Я думаю, якщо у Трампа дійсно є власний підхід до швидкого припинення війни, то я був би радий прислухатися до цієї ідеї. Але нам потрібні вагомі аргументи. Нам потрібна не фантастична думка, а справжня. Це стосується людських життів, ми не можемо жартувати і не можемо ризикувати", – зазначив Зеленський.