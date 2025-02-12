Трамп поговорив із путіним – CNN

За словами Трампа, він і путін "погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні росії з Україною".

Президент США Дональд Трамп у середу 12 лютого провів телефонну розмову з путіним.

Про це повідомив телеканал CNN та Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social

Американський лідер заявив, що під час "тривалої і дуже продуктивної телефонної розмови" з путіним обговорив "Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та багато інших тем".

За словами Трампа, він і путін "погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні росії з Україною".

"Ми домовилися працювати разом, дуже тісно, зокрема відвідувати країни один одного. Ми також домовилися, що наші відповідні команди негайно розпочнуть переговори, і ми почнемо з того, що зателефонуємо президенту України Зеленському, щоб поінформувати його про нашу розмову, що я і зроблю прямо зараз", – додав він.

Трамп також анонсував, що доручив держсекретареві Марку Рубіо, директору ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з національної безпеки Майклу Волцу і спеціальному посланнику Стіву Віткоффа "очолити переговори, які, я впевнений, будуть успішними".

"Я вірю, що ці зусилля приведуть до успішного завершення, сподіваюсь, незабаром!" – підсумував свій пост президент США.