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Трамп погрожує повернути Панамський канал під контроль США

22 грудня 2024, 11:52
Трамп погрожує повернути Панамський канал під контроль США
Обраний президент назвав Панамський канал життєво важливим "національним надбанням Сполучених Штатів" .
Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що Штати можуть повернути під свій контроль Панамський канал через "завищені збори".
 
 Про це він написав у соцмережі Truth Social.
 
"Збори, що стягуються Панамою, сміховинні, особливо якщо взяти до уваги надзвичайну щедрість, виявлену стосовно Панами з боку США", – написав Трамп
 
За його словами, Панамський канал був переданий США під контроль Панами в межах міжнародної угоди за часів президента США Джиммі Картера та лідера Панами Омара Торріхоса в 1977 році.
 
"Якщо принципи, як моральні, так і юридичні, цього великодушного жесту дарування не будуть дотримані, тоді ми будемо вимагати, щоб Панамський канал був повернутий нам у повному обсязі та без питань", – наголосив політик.
 
Трамп наголосив, що Панамський канал є життєво важливим "національним надбанням Сполучених Штатів" через йогу роль для економіки та нацбезпеки країни.
 
"Панамський канал має вирішальне значення для американської торгівлі та швидкого розгортання військово-морського флоту з Атлантичного до Тихого океану, а також значно скорочує час доставки вантажів до американських портів. Сполучені Штати є найбільшим користувачем Каналу, на який припадає понад 70% усіх транзитних перевезень, що прямують до портів США або з них. Панамський канал, який вважається одним з чудес сучасного світу, був відкритий для експлуатації 110 років тому і був побудований за величезну ціну для Сполучених Штатів - 38 000 американських чоловіків загинули від інфікованих комарів у джунглях під час будівництва", - написав він.
 
Президент зазначив, що Картер "нерозумно" передав за один долар канал для управління Панамою, а не Китаєм чи іншої країною. Трамп стверджує, що Панамі "не давали права стягувати зі Сполучених Штатів, їхніх ВМС і корпорацій, які ведуть бізнес у нашій країні, непомірні ціни і тарифи на прохід".

 

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