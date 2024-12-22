Трамп погрожує повернути Панамський канал під контроль США

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що Штати можуть повернути під свій контроль Панамський канал через "завищені збори".

"Збори, що стягуються Панамою, сміховинні, особливо якщо взяти до уваги надзвичайну щедрість, виявлену стосовно Панами з боку США", – написав Трамп

За його словами, Панамський канал був переданий США під контроль Панами в межах міжнародної угоди за часів президента США Джиммі Картера та лідера Панами Омара Торріхоса в 1977 році.

"Якщо принципи, як моральні, так і юридичні, цього великодушного жесту дарування не будуть дотримані, тоді ми будемо вимагати, щоб Панамський канал був повернутий нам у повному обсязі та без питань", – наголосив політик.

Трамп наголосив, що Панамський канал є життєво важливим "національним надбанням Сполучених Штатів" через йогу роль для економіки та нацбезпеки країни.

"Панамський канал має вирішальне значення для американської торгівлі та швидкого розгортання військово-морського флоту з Атлантичного до Тихого океану, а також значно скорочує час доставки вантажів до американських портів. Сполучені Штати є найбільшим користувачем Каналу, на який припадає понад 70% усіх транзитних перевезень, що прямують до портів США або з них. Панамський канал, який вважається одним з чудес сучасного світу, був відкритий для експлуатації 110 років тому і був побудований за величезну ціну для Сполучених Штатів - 38 000 американських чоловіків загинули від інфікованих комарів у джунглях під час будівництва", - написав він.

Президент зазначив, що Картер "нерозумно" передав за один долар канал для управління Панамою, а не Китаєм чи іншої країною. Трамп стверджує, що Панамі "не давали права стягувати зі Сполучених Штатів, їхніх ВМС і корпорацій, які ведуть бізнес у нашій країні, непомірні ціни і тарифи на прохід".