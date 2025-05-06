Трамп погрожує росії, але тільки на словах – The Hill

Якою б жорсткою не була риторика Трампа, він не зробив жодного практичного кроку на шкоду військовим зусиллям агресора.

російський диктатор путін відверто насміхається над Дональдом Трампом, ігноруючи усі заклики до мирного врегулювання війни та лише посилюючи атаки на Україну.

Про це в авторській статті для The Hill пише співробітник Центру міжнародної безпеки та співробітництва Стенфордського університету Стівен Пайфер, який був послом США в Україні у 1998-2000 роках.

"Президент Трамп неодноразово називав своїм позитивним фактором свої "дуже добрі" стосунки з президентом росії путіним. Однак ці "дуже добрі" стосунки не призвели до більш поступливого підходу кремля до врегулювання російсько-української війни", – пише він.

Пайфер перераховує усі нещодавні заклики Трампа до припинення вогню в Україні і його погрози санкціями на адресу росії – путін не зробив жодних серйозних кроків у відповідь. Так, кремль відкинув пропозицію про 30-денне перемир’я, а на прямий заклик Трампа припинити ракетні удари по Україні росія відповіла масштабним повітряним терором українських міст.

Попри очевидну непоступливість путіна, Трамп не вжив жодних практичних кроків, аби примусити росію до переговорів – не було ані нових санкцій, ані навіть скасування візитів спецпредставника Стіва Віткоффа в москву. "путін грає з Трампом. Чи розуміє це тепер президент США? Чи вживе Трамп нарешті заходів? путін з досвіду навчився не очікувати від президента США реальних заходів, а лише слів. І ці слова виглядають дедалі безсилішними та слабкими", – пише Пайфер.

Колишній дипломат зазначає, що Трамп, як президент США, насправді має багато потенційних важелів впливу, які за бажання можна було б задіяти. В першу чергу у площині санкційного тиску та посилення військової допомоги Україні.

"Такі дії зіткнуть путіна з реальністю: якщо він продовжить війну і не буде серйозно вести переговори, військові, економічні та політичні витрати для росії зростуть. Трамп справді може зробити багато речей, щоб змусити росіян серйозніше підійти до припинення війни. Якщо він хоче привернути увагу путіна, він повинен почати це робити", – наголошує екс-посол США.