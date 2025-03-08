Трамп погрожує росії "порожніми" санкціями – Болтон

За час повномасштабного вторгнення обсяг російського імпорту до США скоротився на 90%, наголосив Болтон

Колишній радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон вважає погрози санкціями президента США на адресу росії порожніми і каже, що так глава Білого дому нібито намагається продемонструвати "баланс" щодо України і рф.

Про це він сказав в ефірі CNN.

За його словами, і сам Трампа, і путін чудово розуміють, що погрози американського президента ввести санкції та тарифи проти рф є "абсолютно порожніми".

"Трамп зробив це, намагаючись продемонструвати хоч якийсь баланс з огляду на те, які речі він говорив про Зеленського та українців", – сказав Болтон.

Аналізуючи погрози Трампа, Болтон відзначив, що російський імпорт до США за 2024 рік склав трохи менше за 3 млрд доларів, що є мізерним у порівнянні з обсягом торгівлі Сполучених Штатів з рештою світу.

Він підкреслив, що за час повномасштабного вторгнення обсяг російського імпорту до США скоротився на 90%.

"Тож тарифи не мають ніякого сенсу", – сказав Болтон.

Щодо потенційних нових санкцій, Болтон відзначив, що росія успішно навчилася обходити обмеження, особливо фінансові.

"Я думаю, путін чудово розумів, що ця погроза була абсолютно порожньою", – підсумував колишній радник Дональда Трампа.

Нагадаємо, що 7 березня Трамп заявив, що розглядає можливість запровадити широкомасштабні санкції та тарифи проти росії через її триваюче повномасштабне вторгнення в Україну.