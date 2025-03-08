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Трамп погрожує росії "порожніми" санкціями – Болтон

08 березня 2025, 16:17
Трамп погрожує росії
Фото: з відкритих джерел
За час повномасштабного вторгнення обсяг російського імпорту до США скоротився на 90%, наголосив Болтон
Колишній радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон вважає погрози санкціями президента США на адресу росії порожніми і каже, що так глава Білого дому нібито намагається продемонструвати "баланс" щодо України і рф.
 
Про це він сказав в ефірі CNN.
 
За його словами, і сам Трампа, і путін чудово розуміють, що погрози американського президента ввести санкції та тарифи проти рф є "абсолютно порожніми".
 
"Трамп зробив це, намагаючись продемонструвати хоч якийсь баланс з огляду на те, які речі він говорив про Зеленського та українців", – сказав Болтон. 
 
Аналізуючи погрози Трампа, Болтон відзначив, що російський імпорт до США за 2024 рік склав трохи менше за 3 млрд доларів, що є мізерним у порівнянні з обсягом торгівлі Сполучених Штатів з рештою світу. 
 
Він підкреслив, що за час повномасштабного вторгнення обсяг російського імпорту до США скоротився на 90%.
 
"Тож тарифи не мають ніякого сенсу", – сказав Болтон.
 
Щодо потенційних нових санкцій, Болтон відзначив, що росія успішно навчилася обходити обмеження, особливо фінансові. 
 
"Я думаю, путін чудово розумів, що ця погроза була абсолютно порожньою", – підсумував колишній радник Дональда Трампа.
 
Нагадаємо, що 7 березня Трамп заявив, що розглядає можливість запровадити широкомасштабні санкції та тарифи проти росії через її триваюче повномасштабне вторгнення в Україну.
Трампвійна в УкраїніСанкції проти рфросія окупанти

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