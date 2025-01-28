Трамп погрожує санкціями кільком країнам, зокрема союзникам США – WP

Використання Трампом санкцій має ризики.

Президент Дональд Трамп уже погрожував накласти серйозні економічні санкції щонайменше на півдесятка країн, занепокоївши світових лідерів, оскільки він використовує перспективу санкцій і тарифів, щоб змусити інші країни робити те, що він хоче.

Майже щодня протягом першого тижня свого перебування на посаді Трамп обіцяв вдарити по якійсь країні потужною економічною зброєю, швидко змінюючи зовнішню політику США, переслідуючи свої цілі в усіх сферах — від торгівлі до міграції.

Про це пише The Washington Post.

Підхід Трампа, застосований до таких ключових торговельних партнерів, як Канада і Мексика, супротивників, таких як росія, і менших економік, таких як Колумбія і Данія, відображає його думку про те, що більшість інших країн регулярно "обкрадають" Сполучені Штати. Але його вимоги, які не завжди стосуються лише торгівлі, поставили його на шлях одночасного протистояння по всьому світу, яке може непередбачувано загостритися на шкоду американській та світовій економікам.

За останні кілька десятиліть президенти США, які змінювали один одного, активізували використання економічної влади. Однак перші дні другого терміну Трампа вже свідчать про новий етап цієї тенденції, оскільки президент приголомшив світ, заявивши, що він готовий знищити економіку навіть країн-союзників через, здавалося б, рутинні політичні розбіжності — або через раптові вимоги щодо їхніх територій.

"Це агресивне застосування економічної сили США, якого ми не бачили вже дуже давно — принаймні, з часів Другої світової війни", — сказав Джон Крімер, який понад 35 років працював високопоставленим дипломатом і був заступником помічника держсекретаря США.

Крім того, Трамп і його помічники вважають, що тарифи й санкції занадто часто використовуються як напівзаходи, але вони можуть змусити змінити політику, якщо Сполучені Штати погрожуватимуть застосувати їх з максимальною силою, стверджують двоє людей, знайомих з цим питанням.

Санкції й тарифні погрози проти союзників США дадуть багатьом країнам додатковий стимул поглиблювати свої економічні зв'язки з такими супротивниками, як Китай, що зробить їх менш вразливими до фінансової відплати Трампа, додають кореспонденти.

Трамп здебільшого погрожував новими тарифами й санкціями, які він ще не запровадив. Але експерти з питань зовнішньої політики зазначають, що погрози повинні бути виконані в певний момент, щоб інші країни вважали їх правдоподібними. Чим більше країн Трамп обіцяє економічно покарати, тим більша ймовірність ескалації, яка зашкодить обом країнам.