Трамп погрожує скасувати мирну угоду між Хамас та Ізраїлем

Або всі заручники будуть звільнені, або "почнеться пекло", наголосив Трамп

Під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті президент США Дональд Трамп заявив, що запропонує Ізраїлю вимагати від Хамас звільнення усіх заручників, погрожуючи "пеклом" у разі відмови.

Про це пише The Guardian.

Трамп відреагував на заяву угруповання щодо нібито "порушення" Ізраїлем умов перемир'я, через яке бойовики можуть припинити виконувати свою частину угоди. За словами господаря Білого дому, "якщо усі заручники - не кілька, не три чи два, а всі - не повернуться додому до опівдня у суботу, я б порадив скасувати всі домовленості, застосувати все, що є, та випустити на волю пекло".

Трамп додав, що поки не говорив про такий ультиматум з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, але готовий діяти зі свого боку, бо "Хамас це хворі люди". Він не уточнив, чи передбачає його план застосування збройних сил США.

Трамп також оголосив, що розгляне можливість "суттєво скоротити" допомогу Єгипту та Йорданії, якщо вони відмовляться брати участь в реалізації його плану щодо Смуги Гази - виселити звідти усіх палестинців та взяти анклав під контроль Вашингтона.