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Трамп погрожує ввести 200% тарифу на вино з ЄС

13 березня 2025, 15:07
Трамп погрожує ввести 200% тарифу на вино з ЄС
Це станеться у разі якщо блок не зніме мита на віскі
Президент США Дональд Трамп погрожує ввести 200% мито на всі вина та інші алкогольні вироби, що надходять з країн Євросоюзу, якщо блок не зніме мита на віскі.
 
Про це пише Reuters.
 
Європейський Союз, один із найбільш ворожих і зловживаючих органів оподаткування та тарифікації у світі, який був створений з єдиною метою скористатися Сполученими Штатами, щойно ввів жахливі 50% мита на віскі”, ‒ йдеться у дописі Трампа на Truth Social.
 
Президент додав, що у разі, коли тариф не буде негайно скасовано, США незабаром введуть 200% тариф на всі вина, шампанське та алкогольну продукцію з Франції та інших країн Євросоюзу.
 
Це буде чудово для винного та шампанського бізнесу в США”, ‒ зауважив він.
 
Нагадємо, місяць тому президент США Дональд Трамп підписав указ про введення 25% мита на імпорт сталі, алюмінію та пов’язаних з ними продуктів, що вплинуло на експорт ЄС на суму приблизно 26 мільярдів євро. Євросоюз засудив цей крок, заявивши, що відповість без вагань у разі якщо США продовжать застосування нових мит.
ЄСТрампвійна в Україніросія окупанти

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