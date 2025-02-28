Трамп пом'якшив свою позицію щодо України – WSJ

Як пише видання, він не став обіцяти Києву гарантій безпеки, яких хочуть від нього європейські союзники.

Президент США Дональд Трамп зайняв більш доброзичливу позицію щодо України під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кейром Стармером у четвер.

Про це пише The Wall Street Journal.

Як пише видання, він не став обіцяти Києву гарантій безпеки, яких хочуть від нього європейські союзники.

Так, Стармер спробував залучити США до миротворчої місії в Україні. Однак Трамп неодноразово заявляв, що розглядатиме такі варіанти тільки після того, як між Москвою і Києвом буде досягнуто угоди про припинення вогню.

"Я впевнений, що якщо ми укладемо угоду, то її буде дотримано", - сказав він в Овальному кабінеті, додавши, що його підходом буде "довіряти і перевіряти".