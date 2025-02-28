Трамп пом'якшив свою позицію щодо України – WSJ
28 лютого 2025, 09:53
Як пише видання, він не став обіцяти Києву гарантій безпеки, яких хочуть від нього європейські союзники.
Президент США Дональд Трамп зайняв більш доброзичливу позицію щодо України під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кейром Стармером у четвер.
Про це пише The Wall Street Journal.
Як пише видання, він не став обіцяти Києву гарантій безпеки, яких хочуть від нього європейські союзники.
Так, Стармер спробував залучити США до миротворчої місії в Україні. Однак Трамп неодноразово заявляв, що розглядатиме такі варіанти тільки після того, як між Москвою і Києвом буде досягнуто угоди про припинення вогню.
"Я впевнений, що якщо ми укладемо угоду, то її буде дотримано", - сказав він в Овальному кабінеті, додавши, що його підходом буде "довіряти і перевіряти".
Водночас Трамп пом'якшив деякі зі своїх найрізкіших критичних висловлювань на адресу України, заявивши, що "не може повірити", що колись назвав українського президента Володимира Зеленського "диктатором", та пообіцявши допомогти Києву відвоювати в росії якомога більше захоплених територій.
Як зазначає WSJ, це може знизити напруженість напередодні зустрічі Трампа із Зеленським, яка відбудеться в п'ятницю.
"Ми чудово порозуміємося. Я дуже поважаю його", - сказав Трамп про Зеленського.
Водночас Стармеру вдалося поліпшити похмурі настрої між Вашингтоном і європейськими столицями через відмінності в поглядах на припинення війни в Україні.
"Ви намагаєтеся знайти неіснуючий розрив між нами. Ми найближчі нації, і сьогодні у нас були дуже хороші дискусії", - сказав він після зустрічі, відповідаючи на запитання про позицію Трампа щодо війни і загальної зовнішньої політики.
Як нагадує видання, український лідер Володимир Зеленський, прагнучи зберегти зацікавленість США в захисті своєї країни, погодився підписати угоду, яка надає американським компаніям доступ до українських рідкоземельних матеріалів.
Однак високопоставлений американський чиновник заявив у четвер, що угода з Україною не містить жодних конкретних обіцянок щодо фінансування майбутніх бойових дій і не зобов'язує розміщувати американський персонал у регіоні.
При цьому, зауважують британські чиновники, Стармер вважає, що переконання Трампа має вирішальне значення. Один із чиновників визнав, що оборона Європи та України частково залежатиме від США та їхньої готовності підтримати створені ними засоби стримування.