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ПОЛІТИКА

Трамп пообіцяв завершити війну в Україні за 24 години

26 березня 2023, 20:11
Трамп пообіцяв завершити війну в Україні за 24 години
Фото: EPA/UPG
Він звинуватив адміністрацію президента Джо Байдена у тому, що вона навіть не намагається вести переговори з президентом путіним.

Експрезидент США та ймовірний кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп пообіцяв своїм виборцям завершити війну в Україні за 24 години після свого обрання на другий президентський термін.

Про це Трамп сказав на першому передвиборчому мітингу перед прихильниками у Техасі.

Трамп заявив, що президент росії путін почав стягувати війська до кордонів Україні після "катастрофи" з його вигнанням з Білого дому - тобто з його програшем на виборах.

Він звинуватив адміністрацію президента Джо Байдена у тому, що вона навіть не намагається вести переговори з президентом путіним.

"Не є збігом те, що "глибинна держава" (конспірологічний термін, згідно з яким в США існує скоординована таємна група, яка впливає на державну політику. - Ред.) переслідує мене навіть більше, відколи я пообіцяв закінчити війну в Україні", - сказав Трамп.

Він заявив, що може закінчити війну "дуже швидко", щойно його оберуть президентом.

"Коли я кажу так, я збираюся досягти врегулювання дуже швидко… У мене буде врегулювання впродовж 24 годин. Стоячи перед вами сьогодні, я - єдиний кандидат, який може дати таку обіцянку. Я стану на заваді Третій світовій війні, до якої ми наближаємось", - заявив Трамп.

Трампвійна в Україні

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