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Трамп попередив Іран про "неминучу атаку" США, - Reuters

За їхніми словами, це повідомлення США передали через представників Оману
Президент США Дональд Трамп направив владі Ірану повідомлення з попередженням про "неминучу атаку" США.
Трамп попередив Іран про "неминучу атаку" США, - Reuters Фото: gettyimages.com

"У своєму повідомленні, Трамп сказав, що він проти будь-якої війни з Іраном і хотів поговорити з Тегераном про різні питання... він дав короткий період часу, щоб отримати нашу відповідь, але початкова відповідь Ірану полягала в тому, що це залежить від Верховного Лідера Алі Хаменеї вирішує цю проблему", - повідомили Reuters іранські чиновники.

За словами іншого іранського чиновника, вони відразу дали Оманським посередникам зрозуміти, що верховний лідер аятола Алі Хаменеї проти будь-яких переговорів, але пообіцяли передати йому послання.

"Проте, ми повідомили офіцеру Оману, що будь-який напад на Іран матиме наслідки міжнародного масштабу", - додав він.

Раніше Трамп заявив, що Іран зробив дуже велику помилку, збивши військовий безпілотник США над Ормузькою протокою. На запитання журналістів, як він планує реагувати на цю ситуацію, Трамп відповів: "Ви дізнаєтеся. Ми не будемо довго це обговорювати. Вони справді зробили велику помилку".

The New York Times повідомив, що Трамп схвалив військові удари по кількох цілях в Ірані через збиття американського безпілотника, але в останній момент скасував це рішення.

Нагадаємо, що 20 червня Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що збив розвідувальний безпілотник США у провінції Хормозган на півдні Ірану. В Ірані наполягають, що збитий американський безпілотник вилетів з Об’єднаних Арабських Еміратів і порушив повітряний простір Ірану.

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21 06 2019 13:02
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