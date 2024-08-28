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ПОЛІТИКА

Трамп попереджає, що наступ України в росію може спровокувати третю світову війну

28 серпня 2024, 16:47
Трамп попереджає, що наступ України в росію може спровокувати третю світову війну
Фото: Yahoo Finanzas
Республіканець не підтримує українську операцію на території рф.

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп, схоже, виступає проти української операції у Курській області. Наступ ЗСУ на територію рф він назвав ознакою того, що "Третя світова війна" ближче, ніж будь-коли.

Про це повідомляє Independent.

"Подивіться, що відбувається в Україні. Вони рвуться в росію. У вас буде Третя світова війна", — заявив Трамп, виступаючи перед членами Асоціації національної гвардії у Детройті.

Зазначається, що Трамп зробив свої зауваження через кілька годин після того, як відвідав панахиду на Арлінгтонському національному кладовищі за американськими військовими, які загинули в результаті теракту в Афганістані у 2021 році. Тоді смертник під час хаотичного виведення військ США забрав життя 13 військовослужбовців.

Дональд ТрампТретя світовавійна в Україніудари по рф

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