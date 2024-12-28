Трамп попросив Верховний суд США відкласти заборону TikTok

Очікується, що Верховний суд 10 січня заслухає усні аргументи у справі оскарження заборони TikTok

Новообраний президент США Дональд Трамп звернувся до Верховного суду з проханням відкласти очікувану заборону TikTok, яка може набрати чинності за день до його інавгурації.

Про це повідомляє The Hill.

Як зазначається, суд погодився розглянути скаргу TikTok на потенційну заборону за прискореним графіком, але Трамп заявив, що відтермінування набрання чинності закону до його повернення в Білий дім може позбавити суд від необхідності втручатися в ситуацію.

"Лише президент Трамп володіє неперевершеним досвідом укладання угод, виборчим мандатом і політичною волею для проведення переговорів щодо резолюції, яка врятує платформу, одночасно розв'язуючи проблеми національної безпеки", – заявив один з адвокатів Трампа Джон Зауер.