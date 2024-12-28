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Трамп попросив Верховний суд США відкласти заборону TikTok

28 грудня 2024, 15:52
Трамп попросив Верховний суд США відкласти заборону TikTok
Фото: з вільних джерел
Очікується, що Верховний суд 10 січня заслухає усні аргументи у справі оскарження заборони TikTok
Новообраний президент США Дональд Трамп звернувся до Верховного суду з проханням відкласти очікувану заборону TikTok, яка може набрати чинності за день до його інавгурації.
 
Про це повідомляє The Hill.
 
Як зазначається, суд погодився розглянути скаргу TikTok на потенційну заборону за прискореним графіком, але Трамп заявив, що відтермінування набрання чинності закону до його повернення в Білий дім може позбавити суд від необхідності втручатися в ситуацію.
 
"Лише президент Трамп володіє неперевершеним досвідом укладання угод, виборчим мандатом і політичною волею для проведення переговорів щодо резолюції, яка врятує платформу, одночасно розв'язуючи проблеми національної безпеки", – заявив один з адвокатів Трампа Джон Зауер.
 
Як пише видання, Зауер є номінантом Трампа на посаду генерального соліситора. Ця посада дозволить йому очолити урядовий опір забороні платформи, запровадженої адміністрацією президента Джо Байдена.
 
"На тлі цих інтересів – включаючи, що найважливіше, його всеосяжну відповідальність за національну безпеку і зовнішню політику Сполучених Штатів – президент Трамп виступає проти заборони TikTok у США на даному етапі і прагне вирішити ці питання політичними засобами, як тільки вступить на посаду", – додав Зауер.
 
Очікується, що Верховний суд 10 січня заслухає усні аргументи у справі оскарження заборони TikTok, що дасть суддям можливість оцінити ситуацію до того, як заборона потенційно почне діяти.

 

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