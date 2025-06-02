Трамп поширив теорію змови про Байдена

Очевидно, що політична боротьба між ним і Трампом набуває все більш абсурдних форм.

Президент США Дональд Трамп на своїй платформі Truth Social поділився теорією змови про те, що Джо Байдена "стратили" ще у 2020 році й замінили на клона або робота.

Про це пише NBC News.

У суботу ввечері Трамп опублікував допис анонімного користувача, який стверджував, що Байден — це не людина, а "роботизована бездушна сутність". Коментарів чи пояснень до репосту Трамп не додав, попри те, що на нього підписано майже 10 мільйонів людей.

Білий дім поки що не прокоментував, чому Трамп вирішив поширити подібну заяву, і чи сам він вірить у цю версію.

Це далеко не перший випадок, коли Трамп поширює дезінформацію. Він роками просував фейкові теорії змови — зокрема про свою перемогу на виборах 2020 року, яку, на його думку, у нього "вкрали". Він також підтримував брехливі твердження про громадянство Барака Обами та неодноразово заявляв, що гаїтянські мігранти "їдять домашніх тварин". Його союзники теж не відстають: від заяв про "глибинну державу" до дезінформації про вакцини. Міністр охорони здоров’я з його адміністрації, Роберт Кеннеді-молодший, навіть повторював спростовані звинувачення, що щеплення викликають аутизм. На тлі новин про агресивний рак простати у Байдена, Трамп та його оточення посилили критику президента, натякаючи на "приховування діагнозу" та ставлячи під сумнів його психічний стан. Навіть використання автоматичної ручки для підписання документів стало приводом для нових звинувачень.

Наразі Байден заявляє, що почувається добре та не втрачає почуття гумору, коментуючи спекуляції про свою дієздатність.