Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп поширив теорію змови про Байдена

02 червня 2025, 09:35
Трамп поширив теорію змови про Байдена
Очевидно, що політична боротьба між ним і Трампом набуває все більш абсурдних форм.
Президент США Дональд Трамп на своїй платформі Truth Social поділився теорією змови про те, що Джо Байдена "стратили" ще у 2020 році й замінили на клона або робота.
 
Про це пише NBC News.
 
У суботу ввечері Трамп опублікував допис анонімного користувача, який стверджував, що Байден — це не людина, а "роботизована бездушна сутність". Коментарів чи пояснень до репосту Трамп не додав, попри те, що на нього підписано майже 10 мільйонів людей.
 
Білий дім поки що не прокоментував, чому Трамп вирішив поширити подібну заяву, і чи сам він вірить у цю версію.
 
Це далеко не перший випадок, коли Трамп поширює дезінформацію. Він роками просував фейкові теорії змови — зокрема про свою перемогу на виборах 2020 року, яку, на його думку, у нього "вкрали". Він також підтримував брехливі твердження про громадянство Барака Обами та неодноразово заявляв, що гаїтянські мігранти "їдять домашніх тварин".
 
Його союзники теж не відстають: від заяв про "глибинну державу" до дезінформації про вакцини. Міністр охорони здоров’я з його адміністрації, Роберт Кеннеді-молодший, навіть повторював спростовані звинувачення, що щеплення викликають аутизм.
 
На тлі новин про агресивний рак простати у Байдена, Трамп та його оточення посилили критику президента, натякаючи на "приховування діагнозу" та ставлячи під сумнів його психічний стан. Навіть використання автоматичної ручки для підписання документів стало приводом для нових звинувачень.
 

Наразі Байден заявляє, що почувається добре та не втрачає почуття гумору, коментуючи спекуляції про свою дієздатність.

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Українці продовжують дивувати. Західні експерти, військові та політики про найуспішнішу військову операцію
Cуспільство
Українці продовжують дивувати. Західні експерти, військові та політики про найуспішнішу військову операцію "Павутина"
Переклад iPress – 02 червня 2025, 12:34
Трамп продовжує захищати путіна. Тим часом росіяни продовжили літній наступ – Філліпс О’Брайен
Політика
Трамп продовжує захищати путіна. Тим часом росіяни продовжили літній наступ – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 02 червня 2025, 04:39
Висока ціна боягузтва та цинізму Заходу. Зрада України переслідуватиме тих, хто міг забезпечити Перемогу – Едвард Лукас
Політика
Висока ціна боягузтва та цинізму Заходу. Зрада України переслідуватиме тих, хто міг забезпечити Перемогу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 травня 2025, 16:01
Президентські вибори загрожуюче поляризували поляків. Скелети в шафі Навроцького не зможуть зашкодити його кампанії – Politico
Політика
Президентські вибори загрожуюче поляризували поляків. Скелети в шафі Навроцького не зможуть зашкодити його кампанії – Politico
Переклад iPress – 30 травня 2025, 11:59
Німеччина може не надати ракети Taurus. Але інвестуватиме у виробництво ракет дальнього радіусу дії в Україні – Фабіан Гоффманн
Політика
Німеччина може не надати ракети Taurus. Але інвестуватиме у виробництво ракет дальнього радіусу дії в Україні – Фабіан Гоффманн
Переклад iPress – 29 травня 2025, 23:56
Сер Хамфрі блокує перемогу України. росія може повернути собі арештовані $330 млрд – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Сер Хамфрі блокує перемогу України. росія може повернути собі арештовані $330 млрд – Тімоті Еш
Переклад iPress – 29 травня 2025, 16:49
Не дискретна війна. Чому путін вірить, що може виграти свою
Політика
Не дискретна війна. Чому путін вірить, що може виграти свою "цивілізаційну війну" проти Заходу – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 29 травня 2025, 12:47
Чехи викрили шпигунство Китаю. Протягом місяців китайські хакери мали доступ до електронних листів чеського МЗС – Seznam Zprávу
Політика
Чехи викрили шпигунство Китаю. Протягом місяців китайські хакери мали доступ до електронних листів чеського МЗС – Seznam Zprávу
Переклад iPress – 29 травня 2025, 07:41
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється