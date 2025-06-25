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Трамп поставив під сумнів 5 статтю НАТО – Bild

25 червня 2025, 15:55
Трамп поставив під сумнів 5 статтю НАТО – Bild
Видання зазначає, що це перший президент США, який не підтвердив однозначно відданість 5-й статті.
Президент США Дональд Трамп поставив під сумнів головний принцип НАТО – принцип колективної оборони.
 
Про це пише Bild.
 
Перед вильотом на саміт НАТО в Гаазі журналістка запитала американського лідера на борту Air Force One, чи він підтримує 5-ту статтю договору НАТО про колективну оборону - збройний напад на одну або кілька країн альянсу розглядатиметься як напад на увесь блок НАТО, отже всі країни-члени зобов'язуються надати військову допомогу атакованій стороні.
 
Трамп відповів неоднозначно:
 
"Це залежить від вашого визначення. Ви знаєте, існує багато визначень статті 5. Ви ж це знаєте, так?"
 
"Я почуваюся зобов'язаним бути їхнім другом. Знаєте, я потоваришував із багатьма лідерами Європи, і я почуваюся зобов'язаним їм допомагати. Я виступаю за спасіння людських життів. Я виступаю за життя та безпеку, і дам вам точне визначення, коли буду до цього готовий", - додав Трамп.
 
Видання зазначає, що Трамп - перший президент США, який не підтвердив однозначно відданість 5-й статті та готовність прийти у разі війни на допомогу союзникові за будь-яких обставин.

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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