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ПОЛІТИКА

Трамп повідомив про "певний прогрес" після розмови з путіним

20 травня 2025, 08:30
Трамп повідомив про
Американський лідер повідомив про "певний прогрес" у переговорах.

Після телефонної розмови, яка тривала близько двох годин, президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, очільник кремля владімір путін хоче миру в Україні.

Про це він сказав журналістам у Рожевому саду Білого дому, коментуючи підсумки спілкування з російським лідером.

Про це пише CNN.

У відповідь на пряме запитання від журналіста, чи вважає він, що путін прагне миру, Трамп відповів: "Так". Коли його запитали, чи довіряє він путіну, американський лідер повторив цю відповідь. За його словами, під час розмови вдалося досягнути "певного прогресу" в питанні врегулювання війни росії проти України.

"Там жахлива ситуація ‒ щотижня гинуть тисячі молодих людей. Сподіваюся, ми щось зробили, щоб це зупинити", ‒ зазначив Трамп і додав, що також обговорював ситуацію з лідерами більшості європейських держав. "Шкода, що все це взагалі почалося", ‒ підсумував він.

Нагадаємо, на своїй платформі Truth Social Трамп написав, що росія й Україна нібито "негайно" почнуть переговори про припинення бойових дій і, за його словами, "ще важливіше ‒ про завершення війни".

війнаВладімір ПутінДональд Трамппереговори

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