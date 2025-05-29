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Трамп повинен продемонструвати путіну рішучість, вважають аналітики – NYT

29 травня 2025, 16:09
Трамп повинен продемонструвати путіну рішучість, вважають аналітики – NYT
Трамп зараз має важелі, щоб збільшити ціну війни для росії й підтримати Україну, вважає видання.
Президент США Дональд Трамп глибоко помилиться, якщо відійде від перемовин щодо припинення вогню в Україні, як він це постійно погрожує зробити, бо це лише заохотить путіна до нового військового наступу.
 
Про це пише The New York Times.
 
Замість того щоб відвертатися від України, Трамп повинен посилити тиск на росію та Україну задля досягнення домовленості, йдеться у матеріалі, адже обом сторонам є сенс подумати про перемир’я: Україна втрачає території, а Росія - своїх військових і техніку. За рік рф захопила лише близько 0,6% території України, зазнавши сотень тисяч втрат, наводить видання дані The Washington Post, називаючи це "неприйнятним співвідношенням".
 
"Контури можливого компромісу вже зрозумілі. росія збереже контроль над частиною східної й південної України, зокрема Кримом. В обмін - Захід обіцяє скасувати санкції й не приймати Україну в НАТО. Україна ж отримає військову та економічну підтримку на випадок нового нападу, а також ще тіснішу інтеграцію з європейською економікою", - йдеться у матеріалі.
 
Ці поступки неприємні, але їх диктують результати на полі бою, кажуть автори публікації. Також видання зауважило, що, попри неоднозначну політику Трампа щодо України, він "не виглядає щирим союзником путіна".
 
"Йому просто байдуже, що станеться в Україні. Його мета - скоротити витрати США на допомогу й виглядати сильним і переможним", - йдеться у статті.
 
І в нього є шанс досягти такого результату, вважають журналісти, - для цього йому треба показати рішучість перед путіним. Мовляв, за понад 25 років при владі диктатор переконався, що "може переграти американських президентів", і Трамп був для нього найбільш зручним з усіх. І якщо США зараз не покажуть сили - путін сприйме це як слабкість і повірить у свою нову перемогу в Україні.
 
Тим паче, зауважується, Трамп має важелі, щоб збільшити ціну війни для росії й підтримати Україну. Зокрема, він може пришвидшити поставки зброї, запровадити обіцяні нові санкції, переконати ЄС передати Україні близько $300 млрд заморожених російських активів: 
 
"Головне - дати путіну чітко зрозуміти, що ані США, ані Європа не покинуть Україну, і війна залишиться виснажливою боротьбою, в якій росія просувається дуже повільно й дуже дорого".
 
Якщо Трамп продемонструє силу, змусивши росію і Україну сісти за стіл перемовин і, зрештою, війна зупиниться, це не буде поразкою, якої заслуговує росія, але й перемогою її теж не буде, підсумовується у матеріалі. 

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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