Трамп повинен продемонструвати путіну рішучість, вважають аналітики – NYT

Трамп зараз має важелі, щоб збільшити ціну війни для росії й підтримати Україну, вважає видання.

Президент США Дональд Трамп глибоко помилиться, якщо відійде від перемовин щодо припинення вогню в Україні, як він це постійно погрожує зробити, бо це лише заохотить путіна до нового військового наступу.

Про це пише The New York Times.

Замість того щоб відвертатися від України, Трамп повинен посилити тиск на росію та Україну задля досягнення домовленості, йдеться у матеріалі, адже обом сторонам є сенс подумати про перемир’я: Україна втрачає території, а Росія - своїх військових і техніку. За рік рф захопила лише близько 0,6% території України, зазнавши сотень тисяч втрат, наводить видання дані The Washington Post, називаючи це "неприйнятним співвідношенням".

"Контури можливого компромісу вже зрозумілі. росія збереже контроль над частиною східної й південної України, зокрема Кримом. В обмін - Захід обіцяє скасувати санкції й не приймати Україну в НАТО. Україна ж отримає військову та економічну підтримку на випадок нового нападу, а також ще тіснішу інтеграцію з європейською економікою", - йдеться у матеріалі.

Ці поступки неприємні, але їх диктують результати на полі бою, кажуть автори публікації. Також видання зауважило, що, попри неоднозначну політику Трампа щодо України, він "не виглядає щирим союзником путіна".

"Йому просто байдуже, що станеться в Україні. Його мета - скоротити витрати США на допомогу й виглядати сильним і переможним", - йдеться у статті.