Трамп пояснив, за якої умови Сполучені Штати залишаться в НАТО – Politico
Майбутній кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив, що США "на 100%" залишатимуться в НАТО під його керівництвом доти, доки європейські країни "гратимуть чесно".
Про це повідомляє Politico.
На пряме запитання, чи прийдуть США за його президентства на допомогу країнам НАТО, якщо зазнають нападу, він відповів ствердно.
"Так. Але ви знаєте, Сполучені Штати повинні платити свою справедливу частку, а не справедливу частку всіх інших", – зазначив Трамп.
На питання Фараджа, чи буде Америка поруч із союзниками, якщо європейські країни "почнуть грати чесно", кандидат в президенти США від республіканців також відповів ствердно.
"Так. На 100%", – заявив Трамп.