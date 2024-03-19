Трамп пояснив, за якої умови Сполучені Штати залишаться в НАТО – Politico

Як заявив Трамп, якби не Сполучені Штати, то НАТО "буквально не існувало б".

Майбутній кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив, що США "на 100%" залишатимуться в НАТО під його керівництвом доти, доки європейські країни "гратимуть чесно".

Про це повідомляє Politico.

В інтерв'ю своєму приятелю, ексочільнику партії Brexit Найджелу Фараджу для телеканалу Gb News, Трамп підтвердив свою відданість Альянсу, але застеріг європейські країни від "зловживання" американською підтримкою.

"НАТО має ставитися до США справедливо, тому що якби не Сполучені Штати, НАТО буквально не існувало б", – сказав Трамп.