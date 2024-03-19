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Трамп пояснив, за якої умови Сполучені Штати залишаться в НАТО – Politico

19 березня 2024, 21:55
Трамп пояснив, за якої умови Сполучені Штати залишаться в НАТО – Politico
Як заявив Трамп, якби не Сполучені Штати, то НАТО "буквально не існувало б".

Майбутній кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив, що США "на 100%" залишатимуться в НАТО під його керівництвом доти, доки європейські країни "гратимуть чесно".

Про це повідомляє Politico.

В інтерв'ю своєму приятелю, ексочільнику партії Brexit Найджелу Фараджу для телеканалу Gb News, Трамп підтвердив свою відданість Альянсу, але застеріг європейські країни від "зловживання" американською підтримкою.
 
"НАТО має ставитися до США справедливо, тому що якби не Сполучені Штати, НАТО буквально не існувало б", – сказав Трамп.

На пряме запитання, чи прийдуть США за його президентства на допомогу країнам НАТО, якщо зазнають нападу, він відповів ствердно.

"Так. Але ви знаєте, Сполучені Штати повинні платити свою справедливу частку, а не справедливу частку всіх інших", – зазначив Трамп.

На питання Фараджа, чи буде Америка поруч із союзниками, якщо європейські країни "почнуть грати чесно", кандидат в президенти США від республіканців також відповів ствердно.

"Так. На 100%", – заявив Трамп.

 

 
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