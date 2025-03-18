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Трамп позбавив дітей Джо Байдена захисту Секретної служби США

18 березня 2025, 09:53
Трамп позбавив дітей Джо Байдена захисту Секретної служби США
Фото: Reuters
Йдеться про сина 46-ого глави держави Гантера Байдена та його сестру, модельєрку Ешлі Байден.
Президент США Дональд Трамп заявив про позбавлення дітей свого попередника в Овальному кабінеті Джо Байдена захисту з боку Секретної служби.
 
Про це пише Reuters.
 
Йдеться про сина 46-ого глави держави Гантера Байдена та його сестру, модельєрку Ешлі Байден.
 
У власній соціальній мережі Truth Social Трамп написав, що на охорону "тривалий час витрачалися кошти американських платників податків", а Ешлі Байден "мала у розпорядженні аж 13 агентів". Республіканець розпорядився негайно це припинити.
 
Цікаво, що допис з'явився через кілька годин після того, як один з журналістів запитав у Трампа, чому Гантер Байден досі користується державною охороною. Президент у відповідь сказав, що йому цей факт був невідомий, тож він "розбереться із ситуацією".
СШАДональд ТрампДжо Байден

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