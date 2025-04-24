Трамп прагне "путінського" стилю правління в США – Sky News

Зокрема Трамп бачить три головні сили, які мають поділити вплив у світі.

Колишня радниця президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Фіона Гілл заявила, що політичні амбіції очільника Білого дому нагадують стиль управління російського диктатора владіміра путіна.

В інтерв’ю Sky News вона зазначила, що Трамп прагне створити в Америці "гіперперсоналізоване президентство" з мінімальними стримуваннями і противагами.

Гілл, яка обіймала посаду заступниці помічника президента і старшої директорки з питань Європи та росії в Раді національної безпеки у 2017-2019 роках, під час першого терміну Трампа, зауважила, що її ексроботодавець має подібне до путіна бачення світового порядку ‒ як розподілу впливу між трьома головними силами: США, росією та Китаєм.

"Вперше ми маємо президента США, який прагне в чомусь наслідувати російського лідера, який хоче керувати країною у дуже подібний спосіб ‒ згори вниз, без реальних механізмів контролю", ‒ сказала вона.

На думку Гілл, Трамп прагне "врегулювати, нормалізувати і перезавантажити" відносини між Вашингтоном і москвою. Вона зазначила, що ця ідея була помітною ще під час його першої каденції, коли той прагнув особистої зустрічі з Путіним, аби узгодити ключові питання ‒ від ядерного роззброєння до економічної співпраці, у якій, за її словами, були зацікавлені як сам Трамп, так і його найближче оточення.

"Це не був підхід попередніх американських президентів. Тому, ймовірно, саме за Трампа з’являється більше передумов для тісніших відносин з путіним", ‒ додала вона.

Гілл також наголосила на бажанні Трампа збудувати особисті відносини з очільником Кремля, що, за її словами, супроводжується його чітко вираженим наміром згорнути підтримку України з боку США. Вона підкреслила, що Трамп неодноразово висловлював бажання зменшити роль Вашингтону в європейській безпеці та перекласти більшу відповідальність на союзників.

"Він хоче, щоб європейці не лише підтримували Україну, а й значно активніше долучалися до гарантування власної безпеки та самостійно визначали свою стратегічну позицію", ‒ зазначила Гілл.

Нагадаємо, інший колишній радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон говорив, що Трамп розглядає міжнародні відносини через призму своїх особистих стосунків із іноземними лідерами та вважає, що дружить із путіним, проте, на думку експерта, очільник кремля ним маніпулює.

"Світ стає заручником їхніх бажань і способу мислення". путін і Трамп: два нарцисичні лідери, які не вміють програвати, не терплять критики й вимагають безумовного захоплення. Трамп ‒ нарцис грандіозний, путін ‒ вразливий. Ідеологія ‒ лише маска. Влада ‒ дзеркало. Україна ‒ поле проєкцій.