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Трамп "правий", а витрати Європи на оборону є "проблемою" – Рютте

23 січня 2025, 16:51
Трамп
Уповноважений представник Дональда Трампа заявив, що Україна не зможе стати членом НАТО, поки європейські член Альянсу не почнуть витрачати більше на оборону.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте визнав, що президент США Дональд Трамп має рацію, вимагаючи від європейських союзників витрачати більше на оборону.
 
Про це повідомляє Politico. 
 
"Звичайно, він правий, що проблема не в США, а в Європі", — сказав Рютте на Всесвітньому економічному форумі у відповідь на закиди уповноваженого президента Трампа зі "спеціальних місій" Річарда Гренелла щодо недостатніх витрат на оборону європейських членів НАТО.
 
"У нас є генеральний секретар НАТО, який говорить про приєднання України до НАТО. Американський народ є тим, хто платить за оборону. Ви не можете просити американський народ розширити парасольку НАТО, коли нинішні члени не платять належної частки, і це включає голландців, які повинні активізуватися", — сказав Гренелл на дискусії в Давосі.
 
Коли Марк Рютте був прем'єр-міністром Нідерландів, країна регулярно не досягала цільових витрат НАТО на оборону у 2% ВВП. 
 
"Частково завдяки Трампу, а, можливо, й значною мірою, ми побачили зростання витрат європейських членів НАТО. Проблема, звичайно, полягає в тому, що не всі з нас платять 2%. А ще одна проблема полягає в тому, що 2% — недостатньо. Зараз ми в безпеці, але НАТО не зможе захистити себе через 4 або 5 років, якщо ми зараз будемо витрачати 2%",  - зазначив генсек Альянсу.  

 

Марк Рюттевійна в Україніросія окупанти

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