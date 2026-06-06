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ПОЛІТИКА

Трамп про Маска: "80% супергеніальності і 20% проблем"

06 червня 2026, 13:58
Трамп про Маска:
скріншот з відео
Президент відновив дружбу з мільярдером після публічного конфлікту через податковий законопроєкт, однак застеріг від створення "Американської партії".

Президент США Дональд Трамп заявив, що відновив дружбу з Ілоном Маском, назвавши його надзвичайно талановитою, але суперечливою людиною. Таку оцінку він дав під час інтерв'ю для шоу Скотта Дженнінгса.

Про це повідомляє Business Insider.

"У нього 80% супергеніальності, а ще 20% – певні проблеми. А коли він розбереться з цими 20%, він буде чудовим", – сказав Трамп, додавши, що Маск йому подобається і зараз, попри нещодавні розбіжності.

Публічний конфлікт між ними спалахнув після того, як Маск розкритикував масштабний податковий законопроєкт Білого дому та заявив, що без його фінансової підтримки Трамп не зміг би перемогти на виборах. Нагадаємо, під час президентської кампанії 2024 року Маск витратив щонайменше 277 мільйонів доларів на підтримку Трампа та кандидатів від Республіканської партії, а згодом певний час працював в адміністрації президента.

Трамп також прокоментував наміри Маска створити власну політичну силу під назвою "Американська партія", висловивши сподівання, що підприємець відмовиться від цієї ідеї. "Я не думаю, що у нього є вибір. Що він збирається робити? Він піде з ліворадикальними божевільними?" – заявив президент.

За даними американських медіа, Маск досі не розпочав офіційної процедури реєстрації нової партії та залишається одним із найбільших донорів республіканців. Впливові представники руху MAGA, зокрема віцепрезидент Джей Ді Венс, продовжують закликати до примирення між двома союзниками.

СШАДональд ТрампІлон Маск

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