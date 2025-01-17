Трамп про суд над TikTok: рішення прийматиму я

Сьогодні Верховний суд США підтримав закон про заборону TikTok.

Новий президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром ухвалить рішення про роботу медіаплатформи TikTok.

Про це він написав в соціальній мережі Truth Social.

Трамп вважає, що рішення Верховного суду було очікуваним, і всі мають його поважати.

"Моє рішення щодо TikTok буде ухвалено в не настільки віддаленому майбутньому, але мені потрібен час, щоб оцінити ситуацію. Залишайтеся з нами", - йдеться в дописі.

Трам додав, що в "кінцевому підсумку все залежить від мене".

На запитання, чи спробує він скасувати блокування - Трамп відповів, що скоро визначиться з цим.

"Конгрес надав мені рішення, тож рішення прийматиму я", - додав Трамп.

Ідея заборони TikTok в штатах народилася під час першого президентства Трампа.

Цей факт навіть відображено в рішенні Верховного суду.

"Президент Трамп визначив, що TikTok викликає особливу стурбованість, зазначивши, що платформа "автоматично збирає величезні масиви інформації у своїх користувачів" і може бути використана в інтересах китайського уряду", - зазначив суд.

Адміністрація президента Джо Байдена дала зрозуміти, що залишить Трампу контроль за дотриманням заборони TikTok. Платформу мають заборонити 19 січня, за день до його інавгурації.