Трамп продовжив дію фонду для жертв терактів 11 вересня

Фонд обсягом 7,4 мільярда доларів швидко вичерпується, і недавно виплата допомоги була скорочена на 70 відсотків

Президент США Дональд Трамп підписав двопартійний законопроект, який гарантує, що фонд для виплати компенсацій жертвам терактів 11 вересня буде діяти постійно.

У понеділок, перебуваючи в Рожевому саду Білого дому в оточенні тих, хто 11 вересня 2001 року в ролі співробітників екстрених служб першим прийшов на допомогу постраждалим, президент Трамп підписав законопроект про продовження роботи фонду до 2092 року що, по суті, надає йому постійний характер, повідомляє "Голос Америки".

Фонд обсягом 7,4 мільярда доларів швидко вичерпується, і недавно виплата допомоги була скорочена на 70 відсотків.

Законопроект про продовження роботи фонду було прийнято Конгресом на двопартійній основі.

Заяви на видачу посібників подали понад 40 тис. осіб. Фонд покриває лікування хвороб, викликаних перебуванням постраждалих на місці Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, в Пентагоні або Шанксвіллі, штат Пенсільванія, в момент терактів 11 вересня.

Перед тим, як підписати документ, президент звернувся до присутніх з промовою, в якій, зокрема, висловив співчуття рідним і близьким жертв трагедії в Каліфорнії.

Нагадаємо, що у серпні 2019 року в США вперше встановили особу загиблого в ході теракту 11 вересня.