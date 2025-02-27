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ПОЛІТИКА

Трамп продовжив на рік термін дії санкцій, введених раніше проти росії

27 лютого 2025, 20:44
Трамп продовжив на рік термін дії санкцій, введених раніше проти росії
Фото: Yahoo Finanzas
Трамп залишив чинним надзвичайний стан у США, запроваджений після окупації Криму.

Президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік режим надзвичайного стану, запроваджений у 2014 році через агресію росії проти України.

Про це повідомив Білий дім у заяві, датованій 27 лютого.

"Дії та політика росії продовжують становити надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США. Тому режим надзвичайного стану, оголошений виконавчим наказом 13660 та розширений іншими указами, залишається чинним після 6 березня 2025 року. Я продовжую його дію ще на один рік", – йдеться у документі.

Офіційне повідомлення буде опубліковано у Федеральному реєстрі 28 лютого.

Режим надзвичайного стану у США було вперше введено 6 березня 2014 року після окупації Криму росією. Він дозволяє Вашингтону запроваджувати санкції проти осіб і організацій, які підривають демократичні процеси та інститути в Україні.

війнаДональд Трампсанкціі проти росії

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