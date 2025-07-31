Трамп продовжив тимчасову торгову угоду з Мексикою ще на 90 днів

Мексика продовжить сплачувати 25%-й тариф на фентаніл, 25%-й тариф на автомобілі та 50%-й тариф на сталь, алюміній і мідь.

Президент США Дональд Трамп оголосив про продовження тимчасової домовленості щодо тарифів із Мексикою ще на 90 днів на тлі наближення крайнього терміну для укладання торгових угод.

Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

Як повідомив американський лідер, сьогодні він провів "дуже успішну" розмову з президентом Мексики Клаудією Шейнбаум.

"Складність угоди з Мексикою дещо відрізняється від інших країн через проблеми та переваги кордону. Ми домовилися продовжити на 90 днів ту саму угоду, яку ми мали протягом останнього короткого періоду", - розповів Трамп.

Таким чином, за його словами, Мексика продовжить сплачувати 25%-й тариф на фентаніл, 25%-й тариф на автомобілі та 50%-й тариф на сталь, алюміній і мідь.

Крім того, Мексика погодилася "негайно скасувати свої нетарифні торговельні бар'єри, яких було чимало".

"Ми будемо перемовлятися з Мексикою протягом наступних 90 днів з метою підписання торговельної угоди десь у межах 90-денного періоду або довше", - додав американський президент.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запровадив тарифи проти великої кількості країн ще у квітні.

Але після цього американський лідер "поставив на паузу" своє рішення на 90 днів, щоб вести з іншими країнами переговори про торговельні угоди.