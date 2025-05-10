Трамп проігнорував більшість брифінгів з питань розвідки за другий термін — Politico

На відміну від свого першого терміну, коли Трамп регулярно отримував брифінги двічі на тиждень, цього разу кількість особистих зустрічей із представниками розвідки суттєво знизилась.

Президент США Дональд Трамп з початку свого другого терміну на посаді відвідав лише 12 розвідбрифінгів, що викликає занепокоєння у представників розвідувального співтовариства.

Про це повідомляє Politico з посиланням на аналіз президентського розкладу, проведений на основі даних порталу Faceba.se.

На відміну від свого першого терміну, коли Трамп регулярно отримував брифінги двічі на тиждень, цього разу кількість особистих зустрічей із представниками розвідки суттєво знизилась. У січні, лютому та березні він отримував по два брифінги на місяць, а з квітня — один на тиждень.

Колишні співробітники розвідки висловлюють стурбованість таким підходом президента, наголошуючи, що подібна інформація є критично важливою для прийняття рішень у сфері національної безпеки. Крім того, за словами джерел, Трамп не читає спеціальний розвіддовідник — так звану "книгу", яку складають аналітики на щоденній основі.

Сенатор-демократ Марк Ворнер, один із лідерів Сенатського комітету з розвідки, розкритикував президента, зазначивши, що нехтування брифінгами підвищує вразливість американського народу перед зовнішніми загрозами.

Це відбувається на тлі дипломатичних зусиль Трампа щодо припинення воєн в Україні та Газі, а також спроб відновити переговори з Іраном. Представники адміністрації заявили, що президент постійно перебуває в контакті з радниками з нацбезпеки та отримує необхідну інформацію в інших формах. Водночас офіційний речник Білого дому Девіс Інгл відмовився пояснити скорочення кількості брифінгів.

Спостерігачі вважають, що така тенденція демонструє нове ставлення Трампа до роботи з розвідкою, що може визначити його підхід до питань безпеки протягом наступних чотирьох років.