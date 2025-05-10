Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп проігнорував більшість брифінгів з питань розвідки за другий термін — Politico

10 травня 2025, 18:15
Трамп проігнорував більшість брифінгів з питань розвідки за другий термін — Politico
Фото: reuters.com
На відміну від свого першого терміну, коли Трамп регулярно отримував брифінги двічі на тиждень, цього разу кількість особистих зустрічей із представниками розвідки суттєво знизилась.

Президент США Дональд Трамп з початку свого другого терміну на посаді відвідав лише 12 розвідбрифінгів, що викликає занепокоєння у представників розвідувального співтовариства.

Про це повідомляє Politico з посиланням на аналіз президентського розкладу, проведений на основі даних порталу Faceba.se.

На відміну від свого першого терміну, коли Трамп регулярно отримував брифінги двічі на тиждень, цього разу кількість особистих зустрічей із представниками розвідки суттєво знизилась. У січні, лютому та березні він отримував по два брифінги на місяць, а з квітня — один на тиждень.

Колишні співробітники розвідки висловлюють стурбованість таким підходом президента, наголошуючи, що подібна інформація є критично важливою для прийняття рішень у сфері національної безпеки. Крім того, за словами джерел, Трамп не читає спеціальний розвіддовідник — так звану "книгу", яку складають аналітики на щоденній основі.

Сенатор-демократ Марк Ворнер, один із лідерів Сенатського комітету з розвідки, розкритикував президента, зазначивши, що нехтування брифінгами підвищує вразливість американського народу перед зовнішніми загрозами.

Це відбувається на тлі дипломатичних зусиль Трампа щодо припинення воєн в Україні та Газі, а також спроб відновити переговори з Іраном. Представники адміністрації заявили, що президент постійно перебуває в контакті з радниками з нацбезпеки та отримує необхідну інформацію в інших формах. Водночас офіційний речник Білого дому Девіс Інгл відмовився пояснити скорочення кількості брифінгів.

Спостерігачі вважають, що така тенденція демонструє нове ставлення Трампа до роботи з розвідкою, що може визначити його підхід до питань безпеки протягом наступних чотирьох років.

Дональд Трампрозвідкабрифінг

Останні матеріали

Геополітична шахівниця. Світовий порядок у період турбулентності – Ендрю Таннер
Політика
Геополітична шахівниця. Світовий порядок у період турбулентності – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 09 травня 2025, 13:30
Ще одне літо жорстоких боїв. Наступ росії може стати для неї найсмертоноснішим за всю війну – Микола Бєлєсков
Cуспільство
Ще одне літо жорстоких боїв. Наступ росії може стати для неї найсмертоноснішим за всю війну – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 09 травня 2025, 10:43
Ніколи знову. Уроки Другої світової для уникнення Третьої світової війни
Політика
Ніколи знову. Уроки Другої світової для уникнення Третьої світової війни
Переклад iPress – 08 травня 2025, 22:01
Роздуми до Дня перемоги. Коли вже Європа зробить роботу над помилками – Едвард Лукас
Політика
Роздуми до Дня перемоги. Коли вже Європа зробить роботу над помилками – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 травня 2025, 13:19
Що путін хоче від Сі Цзіньпіна. Китайський лідер прибув до москви на триденні переговори – The Telegraph
Політика
Що путін хоче від Сі Цзіньпіна. Китайський лідер прибув до москви на триденні переговори – The Telegraph
Переклад iPress – 08 травня 2025, 12:39
Напередодні побєдобєсія в москві. Попри бравурні заяви, становище путіна доволі складне – Ендрю Таннер
Політика
Напередодні побєдобєсія в москві. Попри бравурні заяви, становище путіна доволі складне – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 08 травня 2025, 07:36
Про майбутнє американських баз в Європі. Сили США в Європі є незамінними – генерал Веслі К. Кларк
Політика
Про майбутнє американських баз в Європі. Сили США в Європі є незамінними – генерал Веслі К. Кларк
Переклад iPress – 07 травня 2025, 15:05
росія готується до більшої війни. Розрахунок на США? – Мінна Аландер
Політика
росія готується до більшої війни. Розрахунок на США? – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 травня 2025, 12:23
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється