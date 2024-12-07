Трамп прокоментував події у Сирії та згадав росію
07 грудня 2024, 20:15
Трамп пояснив, чому для росії буде найкращим варіантом вивести війська із Сирії
Обраний президент Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт у Сирії, де повстанські сили загрожують уряду Башара Асада.
Про це Трамп написав у дописі на соціальній платформі Truth Social, передає Reuters.
"Сирія – це безлад, але вона не наш друг, і Сполучені Штати не повинні мати з цим нічого спільного. Це не наша війна. Нехай все йде, як іде. Не вплутуйтеся!" – йдеться у повідомленні Трампа.
Також обраний президент США заявив, що оскільки росія, союзник Асада, втягнута у війну з Україною, вона "здається нездатною зупинити цей буквальний марш через Сирію, країну, яку вони захищали протягом багатьох років".
За словами Трампа, якщо росія буде витіснена з Сирії, це "насправді може бути найкращим, що може з нею статися", тому що "росія ніколи не отримувала великої вигоди від Сирії".
Трамп додав, що росія, ймовірно, втратила у війні з Україною 600 тис. осіб.