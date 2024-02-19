Трамп прокоментував смерть Навального

Трамп в одному дописі пов’язав Навального із заявою, що Америка – "нація-невдаха"

Колишній президент США Дональд Трамп 19 лютого зробив свої перші коментарі з приводу смерті російського опозиціонера Алєксєя Навального в російській тюрмі 16 лютого, але не став нікого засуджувати або висловлювати співчуття.

Про це повідомляє Politico.

"Раптова смерть Алєксєя Навального змусила мене все більше і більше усвідомлювати те, що відбувається в нашій країні. Це повільне, неухильне прогресування, в якому шахрайські, радикальні ліві політики, прокурори і судді ведуть нас по шляху до знищення. Відкриті кордони, сфальсифіковані вибори і грубо несправедливі рішення в судах знищують Америку. Ми – нація в занепаді, нація-невдаха! MAGA2024", – написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

Трамп, на відміну від інших республіканців, не став засуджувати ані росію, ані президента рф владіміра путіна, як це, наприклад, зробив сенатор Ліндсі Грем, який закликав визнати росію державою-спонсором тероризму.

Президент США Джо Байден і єдиний основний опонент Трампа на президентських перегонах 2024 року Ніккі Гейлі прямо звинуватили путіна в смерті Навального. На вихідних Гейлі звернула увагу на те, що Трамп промовчав про смерть Навального, і закликала колишнього президента «відповісти, чи вважає він, що путін несе відповідальність за Навального».

"Або він на боці путіна і вважає, що це круто, що путін убив одного з політичних опонентів, або він просто не вважає це великою проблемою. І те, і інше викликає занепокоєння. Будь-яка з цих позицій є проблемою", – сказала Гейлі 18 лютого в ефірі телеканалу ABC.

16 лютого у виправній колонії №3 у Ямало-ненецькому окрузі помер засуджений російський опозиційний політик Олексій Навальний.