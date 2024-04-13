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ПОЛІТИКА

Трамп пропонує надати допомогу Україні у формі кредиту – The Hill

13 квітня 2024, 13:13
Трамп пропонує надати допомогу Україні у формі кредиту – The Hill
Фото: Great again
Експрезидент заявив, що хоче, щоб Європа платила основну ціну за захист України.

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що республіканці готові підтримати додаткову допомогу Україні у розв’язаній росією війні, якщо вона буде надана у формі кредиту.

Про це повідомляє The Hill.

"Ми розглядаємо це, і ми думаємо про те, щоб зробити це у формі кредиту, а не просто подарунка", — сказав Трамп під час виступу разом зі спікером Майком Джонсоном  у своєму маєтку в Мар-а-Лаго.

Втім набагато важливішим, за словами Трампа, є той факт, що Європа повинна зробити крок вперед, і повинна дати гроші.

"Вони повинні вирівнятися. Якщо вони не вирівняються, я буду дуже засмучений, тому що вони постраждають набагато більше, ніж ми", — сказав експрезидент.

Раніше Трамп висловлював скептицизм щодо надання американської допомоги Україні, стверджуючи, що підтримка України не є життєво важливою для американських інтересів і що Європа повинна надавати основну частину допомоги. Його погляди мали значний вплив серед його союзників у Конгресі, що ускладнило проходження законопроекту про допомогу Україні у контрольованій Республіканською партією Палаті представників.

Минулого місяця Сенат схвалив пакет фінансування національної безпеки на суму 95 мільярдів доларів, який включає 60 мільярдів доларів на допомогу Україні. Однак Джонсон відмовився виносити законопроект на голосування, оскільки союзники Трампа в Палаті представників виступили проти надання допомоги Києву.

Джонсон місяцями заявляв, що Палата представників розгляне питання допомоги «в належний час», раз у раз відсуваючи терміни розгляду. Але минулих вихідних спікер оголосив, що Палата представників розгляне питання допомоги Україні «одразу після двотижневих великодніх канікул».

Демократи в обох палатах висловили готовність підтримати допомогу Україні у вигляді кредиту, якщо це допоможе вийти з глухого кута.

СШАвійнаТрампдопомога Україні

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