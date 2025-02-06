Трамп пропонує передати Сектор Газа США для реалізації вражаючого проєкту
Ізраїль, після остаточного завершення бойових дій, міг би передати Сектор Газа Сполученим Штатам Америки (США) для реалізації "одного з найбільш вражаючих проєктів на Землі".
Про це повідомляє Reuters.
Трамп вважає, що Ізраїль міг би передати Газу Сполученим Штатам після завершення бойових дій, а США могли б розпочати будівництво "одного з найбільш вражаючих проєктів на Землі".
"Сектор Гази був би переданий Ізраїлем Сполученим Штатам після завершення бойових дій. Палестинці, такі люди, як Чак Шумер, вже були б переселені в набагато безпечніші і красивіші громади, з новими і сучасними будинками в регіоні", – написав президент США.
"США, працюючи з чудовими командами розробників з усього світу, повільно і обережно розпочали б будівництво того, що стало б одним з найбільших і найбільш вражаючих проєктів такого роду на Землі. Ніяких солдатів США не знадобилося б! В регіоні запанувала б стабільність!!!" – заявив Трамп.
Нагадаємо, 4 лютого Трамп заявив, що США можуть "взяти під контроль" Газу і "зробити справжню роботу", перетворивши палестинську територію на "Рів'єру Близького Сходу". При цьому він виступив за переселення палестинців із Гази в інші країни.
Держсекретар Марко Рубіо заявив, що пропозиція Трампа є "великодушним кроком", який демонструє "готовність Сполучених Штатів взяти на себе відповідальність за реконструкцію цієї території". За міжнародним правом спроби насильницького переселення населення з окупованої території суворо заборонені.
Пропозиція президента США Дональда Трампа переселити населення Сектора Гази є лише тимчасовим рішенням, заявив держсекретар Марко Рубіо. За його словами, жителі анклаву мають залишити територію на "проміжний" період, поки розчистять уламки та відбудуться реконструкції