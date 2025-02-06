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ПОЛІТИКА

Трамп пропонує передати Сектор Газа США для реалізації вражаючого проєкту

06 лютого 2025, 16:21
Трамп пропонує передати Сектор Газа США для реалізації вражаючого проєкту
Трамп вважає, що Ізраїль міг би передати Газу Сполученим Штатам після завершення бойових дій.

Ізраїль, після остаточного завершення бойових дій, міг би передати Сектор Газа Сполученим Штатам Америки (США) для реалізації "одного з найбільш вражаючих проєктів на Землі".

Про це повідомляє Reuters.

Трамп вважає, що Ізраїль міг би передати Газу Сполученим Штатам після завершення бойових дій, а США могли б розпочати будівництво "одного з найбільш вражаючих проєктів на Землі".

"Сектор Гази був би переданий Ізраїлем Сполученим Штатам після завершення бойових дій. Палестинці, такі люди, як Чак Шумер, вже були б переселені в набагато безпечніші і красивіші громади, з новими і сучасними будинками в регіоні", – написав президент США.

"США, працюючи з чудовими командами розробників з усього світу, повільно і обережно розпочали б будівництво того, що стало б одним з найбільших і найбільш вражаючих проєктів такого роду на Землі. Ніяких солдатів США не знадобилося б! В регіоні запанувала б стабільність!!!" – заявив Трамп.

Нагадаємо, 4 лютого Трамп заявив, що США можуть "взяти під контроль" Газу і "зробити справжню роботу", перетворивши палестинську територію на "Рів'єру Близького Сходу". При цьому він виступив за переселення палестинців із Гази в інші країни.

Держсекретар Марко Рубіо заявив, що пропозиція Трампа є "великодушним кроком", який демонструє "готовність Сполучених Штатів взяти на себе відповідальність за реконструкцію цієї території". За міжнародним правом спроби насильницького переселення населення з окупованої території суворо заборонені.

Пропозиція президента США Дональда Трампа переселити населення Сектора Гази є лише тимчасовим рішенням, заявив держсекретар Марко Рубіо. За його словами, жителі анклаву мають залишити територію на "проміжний" період, поки розчистять уламки та відбудуться реконструкції

СШАІзраїльДональд ТрампСектор ГазиПалестинці

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