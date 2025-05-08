Трамп просить Ердогана стати посередником у війні

Анкара зберегла стосунки і з Києвом, і з москвою

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп попросив турецького лідера Реджепа Ердогана виступити посередником в переговорах між Україною та рф.

Про це пише турецька газета Hürriyet.

Під час "теплої" телефонної розмови політики запросили один одного до столиць своїх країн. Трамп пообіцяв відвідати Туреччину, але після візиту Ердогана до Штатів. За попередніми даними, поїздку заплановано на червень:

Трамп попросив президента Ердогана стати посередником у припиненні російсько-української війни. Президент Ердоган - лідер, який може зустрітися і з путіним, і з Зеленським. Він позитивно ставиться до пропозиції щодо посередництва.