Трамп пригрозив Ірану новими ударами

Він додав, що зараз Іран подає дуже "погані та злісні сигнали"

США можуть знову вдарити по Ірану в разі, якщо він вирішить відновити свою ядерну програму. Така атака буде блискавичною.

Про це йдеться у заяві президента США Дональда Трампа.

Він нагадав, що США вдалося знищити ядерні можливості Ірану під час атаки, яка сталася в червні.

"Вони можуть почати знову. Якщо почнуть - ми знищимо це швидше, ніж ви встигнете пальцем поворухнути. Нам доведеться це зробити. Ми зробимо це з радістю, відкрито і з радістю", - наголосив американський лідер.