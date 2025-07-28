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Трамп пригрозив Ірану новими ударами

28 липня 2025, 17:57
Трамп пригрозив Ірану новими ударами
Він додав, що зараз Іран подає дуже "погані та злісні сигнали"
США можуть знову вдарити по Ірану в разі, якщо він вирішить відновити свою ядерну програму. Така атака буде блискавичною.
 
Про це йдеться у заяві президента США Дональда Трампа.
 
Він нагадав, що США вдалося знищити ядерні можливості Ірану під час атаки, яка сталася в червні.
 
"Вони можуть почати знову. Якщо почнуть - ми знищимо це швидше, ніж ви встигнете пальцем поворухнути. Нам доведеться це зробити. Ми зробимо це з радістю, відкрито і з радістю", - наголосив американський лідер.
 
Він додав, що зараз Іран подає дуже "погані та злісні сигнали". Але цього Тегерану робити не слід було
 
"Вони говорили про речі, про які не повинні були говорити. Нещодавно в ефірі виступав міністр закордонних справ - говорив такі речі, які не повинен був говорити, не повинен був озвучувати", - розповів Трамп.

 

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