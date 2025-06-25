Трамп пригрозив Іспанії через відмову підвищувати оборонні витрати
25 червня 2025, 21:33
Американський лідер зазначив, що Іспанія залишається єдиною країною НАТО, яка відмовляється підвищувати витрати на оборону.
Іспанії загрожують жорсткі заходи від США в разі, якщо Мадрид продовжить відмовлятися від підвищення оборонних витрат до рівня 5% ВВП.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє The Guardian.
Американський лідер зазначив, що Іспанія залишається єдиною країною НАТО, яка відмовляється підвищувати витрати на оборону.
"Я думаю, це дуже погано. Ми це компенсуємо. Знаєте, ми ведемо переговори з Іспанією про торговельну угоду. Ми змусимо їх заплатити вдвічі більше. І я дійсно серйозно про це говорю", - зазначив Трамп.
Президент додав, що Іспанія "прекрасна країна", в якій живуть чудові люди, але зараз іспанська влада хоче "трохи поживитися" за рахунок інших країн НАТО.
"Але їм доведеться повернути нам ці гроші у вигляді торгівлі, тому що я не дозволю цьому статися. Це несправедливо", - запевнив він.