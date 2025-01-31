Трамп пригрозив країнам БРІКС 100% митами у разі створення власної валюти

За словами президента Сполучених Штатів, ідея про те, що країни БРІКС намагаються відмовитися від долара, поки США стоять осторонь і спостерігають - закінчена.

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що країнам БРІКС загрожують 100% мита. Це станеться в разі, якщо об'єднання створить власну валюту.

Про це повідомив Трамп в соцмережі Truth Social.

За словами президента Сполучених Штатів, ідея про те, що країни БРІКС намагаються відмовитися від долара, поки США стоять осторонь і спостерігають - закінчена.

"Ми вимагатимемо зобов'язання від цих, здавалося б, ворожих країн, що вони не створюватимуть нової валюти БРІКС, не підтримуватимуть жодну іншу валюту для заміни могутнього долара США, інакше вони зіштовхнуться зі 100% тарифами і можуть попрощатися з продажами на чудовому ринку США. Вони можуть піти і знайти іншу країну-ло*а", - написав Трамп.



Також він наголосив, що немає жодного шансу, що БРІКС замінить американський долар у міжнародній торгівлі або де-небудь ще. Зі свого боку, будь-яка країна, яка спробує це зробити, "повинна приготуватися до тарифів і попрощатися з Америкою".

Трамп заявив, що виконає свою погрозу запровадити 25% мита на імпорт із Канади та Мексики вже цієї суботи, 1 лютого. Причинами свого рішення він назвав потік фентанілу і великий торговий дефіцит.

"Ми оголосимо про введення мит щодо Канади і Мексики з низки причин. Номер один - це люди, які так жахливо і так багато хлинули в нашу країну. Номер два - це наркотики фентаніл і все інше, що потрапило в країну. Номер три - це величезні субсидії, які ми даємо Канаді та Мексиці у вигляді дефіциту", - пояснив він.

Трамп додав, що рівень мит "може з часом зрости, а може й ні". Крім того, він повідомив, що вже сьогодні ввечері ухвалить рішення про те, чи будуть застосовуватися мита до імпорту канадської нафти, зазначивши, що це рішення залежатиме від ціни на нафту.