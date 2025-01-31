Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп пригрозив країнам БРІКС 100% митами у разі створення власної валюти

31 січня 2025, 08:59
Трамп пригрозив країнам БРІКС 100% митами у разі створення власної валюти
Обкладинка нового випуску журналу The Economist
За словами президента Сполучених Штатів, ідея про те, що країни БРІКС намагаються відмовитися від долара, поки США стоять осторонь і спостерігають - закінчена.

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що країнам БРІКС загрожують 100% мита. Це станеться в разі, якщо об'єднання створить власну валюту.

Про це повідомив Трамп в соцмережі Truth Social.

За словами президента Сполучених Штатів, ідея про те, що країни БРІКС намагаються відмовитися від долара, поки США стоять осторонь і спостерігають - закінчена.

"Ми вимагатимемо зобов'язання від цих, здавалося б, ворожих країн, що вони не створюватимуть нової валюти БРІКС, не підтримуватимуть жодну іншу валюту для заміни могутнього долара США, інакше вони зіштовхнуться зі 100% тарифами і можуть попрощатися з продажами на чудовому ринку США. Вони можуть піти і знайти іншу країну-ло*а", - написав Трамп.

Також він наголосив, що немає жодного шансу, що БРІКС замінить американський долар у міжнародній торгівлі або де-небудь ще. Зі свого боку, будь-яка країна, яка спробує це зробити, "повинна приготуватися до тарифів і попрощатися з Америкою".

Трамп заявив, що виконає свою погрозу запровадити 25% мита на імпорт із Канади та Мексики вже цієї суботи, 1 лютого. Причинами свого рішення він назвав потік фентанілу і великий торговий дефіцит.

"Ми оголосимо про введення мит щодо Канади і Мексики з низки причин. Номер один - це люди, які так жахливо і так багато хлинули в нашу країну. Номер два - це наркотики фентаніл і все інше, що потрапило в країну. Номер три - це величезні субсидії, які ми даємо Канаді та Мексиці у вигляді дефіциту", - пояснив він.

Трамп додав, що рівень мит "може з часом зрости, а може й ні". Крім того, він повідомив, що вже сьогодні ввечері ухвалить рішення про те, чи будуть застосовуватися мита до імпорту канадської нафти, зазначивши, що це рішення залежатиме від ціни на нафту.

Дональд ТрампмитаБРІКС

Останні матеріали

Війна росії проти Заходу вже триває. Її складові та наслідки – Олександр Данилюк
Політика
Війна росії проти Заходу вже триває. Її складові та наслідки – Олександр Данилюк
Переклад iPress – 31 січня 2025, 08:25
Гарантії безпеки для України. Чи стримають росію європейські багатонаціональні сили? – Лоуренс Фрідман
Політика
Гарантії безпеки для України. Чи стримають росію європейські багатонаціональні сили? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 січня 2025, 23:35
Під загрозою Ялтинських угод. Трамп – імперець, який прагне знищити світовий порядок – Андреас Клут
Політика
Під загрозою Ялтинських угод. Трамп – імперець, який прагне знищити світовий порядок – Андреас Клут
Переклад iPress – 30 січня 2025, 12:34
Лінії життя: вузли та розриви. Інфраструктура та транспортні мережі під загрозою, але де відповідь? – Едвард Лукас
Політика
Лінії життя: вузли та розриви. Інфраструктура та транспортні мережі під загрозою, але де відповідь? – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 січня 2025, 08:47
Повідомлення з Давосу. Трамп – і симптом, і рушій нової геополітичної епохи – Фредерік Кемпе
Політика
Повідомлення з Давосу. Трамп – і симптом, і рушій нової геополітичної епохи – Фредерік Кемпе
Переклад iPress – 29 січня 2025, 16:41
Політика
"Сталися погані речі". Трамп досі не розуміє війну в Україні – Гаррі Каспаров
Переклад iPress – 29 січня 2025, 12:44
Більшість фронтів залишаються статичними. Тим часом Курська операція виправдала зусилля ЗСУ – Ендрю Таннер
Cуспільство
Більшість фронтів залишаються статичними. Тим часом Курська операція виправдала зусилля ЗСУ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 29 січня 2025, 08:08
Ілон Маск та технологічні гіганти завдають європейцям головного болю. Демократія зазнає тиску – Енн Епплбом
Політика
Ілон Маск та технологічні гіганти завдають європейцям головного болю. Демократія зазнає тиску – Енн Епплбом
Переклад iPress – 28 січня 2025, 16:09
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється