Трамп пригрозив Китаю підвищенням мит до 245%

Понад 75 країн уже звернулися до Вашингтона з пропозицією обговорити нові торговельні угоди.

Взаємні мита США і Китаю вже перевищують 100%. Але це ще не кінець підвищення тарифів з боку Вашингтона.

Про це йдеться у заяві Білого дому.

Як зазначили в Білому домі, у перший день президент Дональд Трамп ініціював торговельну політику "Америка насамперед", щоб знову зробити економіку Америки великою.

"У День визволення президент Трамп запровадив 10%-й тариф для всіх країн та індивідуальні відповідні вищі тарифи для країн, з якими США мають найбільший торговельний дефіцит, щоб зрівняти шанси та захистити національну безпеку Америки", - заявили в адміністрації президента США.

За їхніми даними, понад 75 країн уже звернулися до Вашингтона з пропозицією обговорити нові торговельні угоди.