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Трамп пригрозив Китаю підвищенням мит до 245%

16 квітня 2025, 12:10
Трамп пригрозив Китаю підвищенням мит до 245%
Фото: Great again
Понад 75 країн уже звернулися до Вашингтона з пропозицією обговорити нові торговельні угоди.
Взаємні мита США і Китаю вже перевищують 100%. Але це ще не кінець підвищення тарифів з боку Вашингтона.
 
Про це йдеться у заяві Білого дому.
 
Як зазначили в Білому домі, у перший день президент Дональд Трамп ініціював торговельну політику "Америка насамперед", щоб знову зробити економіку Америки великою.
 
"У День визволення президент Трамп запровадив 10%-й тариф для всіх країн та індивідуальні відповідні вищі тарифи для країн, з якими США мають найбільший торговельний дефіцит, щоб зрівняти шанси та захистити національну безпеку Америки", - заявили в адміністрації президента США.
 
За їхніми даними, понад 75 країн уже звернулися до Вашингтона з пропозицією обговорити нові торговельні угоди.
 
"На тлі цих обговорень наразі призупинено введення індивідуальних вищих мит, за винятком Китаю, який вжив заходів у відповідь. Унаслідок дій у відповідь Китаю тепер загрожує мито на імпорт до США в розмірі до 245%", - йдеться в заяві.
 
Дональд Трамп спершу ввів додаткові мита для Китаю в розмірі 20%, потім підняв їх ще на 34%. Президент США підвищував мита щоразу, коли Китай оголошував про заходи реагування.
 
Минулого тижня Трамп підняв мита на китайські товари до 145%, одночасно оголосивши про 90-денну паузу на мита на десятки товарів інших країн. Це спонукало Пекін підняти мита на американські товари до 125%. При цьому Китай заявив, що не підвищуватиме мита далі, якщо Вашингтон продовжить піднімати ставки.
 
Аналітики стверджують, що взаємні підвищення цін можуть унеможливити торгівлю товарами між двома найбільшими економіками світу, оскільки імпортні мита, що перевищують 35%, знищують прибутки китайських експортерів і роблять американські товари в Китаї також надмірно дорогими.

 

КитайДональд Трампмита

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