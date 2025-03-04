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ПОЛІТИКА

Трамп пригрозив припинити фінансування для навчальних закладів, що дозволяють незаконні протести

04 березня 2025, 17:59
Трамп пригрозив припинити фінансування для навчальних закладів, що дозволяють незаконні протести
Трамп зробив різку заяву.

Президент США Дональд Трамп заявив, що припинить федеральне фінансування для навчальних закладів, які дозволяють незаконні протести. Також він попередив, що агітатори будуть депортовані або ув'язнені

Про це заявив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social, повідомляє The Cradle.

Президент США Дональд Трамп зробив різку заяву, в якій анонсував серйозні заходи проти навчальних закладів, що дозволяють проведення незаконних протестів на своїх територіях.

За словами Трампа, будь-яке федеральне фінансування буде негайно припинено для коледжів, шкіл та університетів, де не буде вжито належних заходів для незаконних акцій.

"Будь-яке федеральне фінансування буде припинено для будь-якого коледжу, школи або університету, який дозволяє незаконні протести", - заявив президент.

Він також зазначив, що агітатори, які беруть участь у таких протестах, будуть поміщені до в'язниці або депортовані назад у свої країни.

Президент підкреслив, що американські студенти, які беруть участь у протестах, також будуть піддані серйозним санкціям. Вони можуть бути виключені з навчальних закладів назавжди або заарештовані в незалежності від тяжкості злочину.

СШАпротестиДональд Трамп

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