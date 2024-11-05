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Трамп припустив, що може програти вибори президента США

05 листопада 2024, 12:58
Трамп припустив, що може програти вибори президента США
Трамп заявив, що чекає на оголошення переможця в ніч виборів - тобто, без тривалих перерахунків.
Кандидат в президенти США від руспубліканців Дональд Трамп припустив, що може програти на виборах, хоча вважає, що лідирує у всіх семи "хитких" штатах.
 
Про це політик сказав в інтерв’ю телеканалу ABC News.
 
Він наголосив, що "всяке стається", тож програш теж ймовірний.
 
"Я маю на увазі, це трапляється, правда? Але я думаю, що в мене є досить істотна перевага, однак можна сказати, що так, ви можете програти. Можуть статися погані речі. Знаєте, всяке стається, але це буде цікаво", - сказав він.
 
Трамп також додав, що чекає на оголошення переможця в ніч виборів - тобто, без тривалих перерахунків.
 
Стосовно того, коли він звернеться до країни щодо результатів виборів, Трамп сказав: "Я буду там у потрібний час".
 
"Ніхто ніколи не робив того, що робив я, і це великі мітинги та величезний ентузіазм", - додав він.

 

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