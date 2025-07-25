Трамп припустив запровадження вторинних санкцій проти рф раніше
25 липня 2025, 21:07
Фото: apnews.com
Наразі адміністрація Білого дому "розглядає всю цю ситуацію".
Президент США Дональд Трамп під час брифінгу припустив запровадження вторинних санкцій проти рф навіть раніше оголошеного ним строку.
Про це пише "Інтерфакс-Україна".
На запитання журналіста чи наблизився він до введення вторинних санкцій проти рф, Трамп відповів: "Ми розглядаємо всю цю ситуацію. Можливо, нам доведеться запровадити проти них вторинні санкції".
Також на запитання чи розглядає він можливість запровадження вторинних санкцій раніше, ніж через 50 днів, Трамп відповів: "Можливо, так".