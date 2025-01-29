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ПОЛІТИКА

Трамп пришвидшує кінець війни, але путін залишається непередбачуваним – WSJ

29 січня 2025, 12:40
Трамп пришвидшує кінець війни, але путін залишається непередбачуваним – WSJ
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
Трамп рухається вперед, борючись із ворогами, додає кореспондент.

Аналітики висловлюють дуже різні думки щодо путіна. Якщо путін дозволить припинити вогонь, кажуть деякі, то лише для того, щоб переозброїтися і відновити війну. Інші ж кажуть, що цього не буде. Адже путіну 72 роки. Його війна  — це провал. Його внутрішні союзники, не кажучи вже про китайців, не потерплять ще однієї спроби.

Інші кажуть, що намагатися зрозуміти путіна — дурна справа. Він настільки кадебіст, що приховує свої справжні наміри навіть від самого себе. Зрештою, рекомендована політика Заходу залишається незмінною в кожному випадку: продовжувати тиск, поки Путін не вирішить, що його шлях став неприйнятним.

Про це пише The Wall Street Journal.

Видання також вказує на велику зміну, яку світ має помітити, — це передача влади, що відбулася у США 20 січня. На зміну Байдену прийшов Трамп, який "перевернув глобальну психологію з ніг на голову, просто заявивши, що Америка хоче, щоб війна закінчилася швидко і без зволікань".

війнаВладімір ПутінДональд Трамп

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