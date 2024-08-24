Трамп привертає до себе увагу ЗМI сутичками з Гаррic – Reuters

Колишній президент США намагається відвернути увагу ЗМІ від Гарріс.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп намагається утримати увагу ЗМІ на собі під час посилення конкуренції з кандидатом від демократів Камалою Гарріс. Протягом чотирьох днів Національного з'їзду Демократичної партії (19-22 серпня) Трамп організовував власні заходи по всій країні, щоб відволікти увагу від Гарріс.

Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, у п'ятницю Трамп виступив у ресторані в Лас-Вегасі, де оголосив про свій план скасувати податки на чайові для працівників сфери обслуговування. Цей захід був спрямований на те, щоб зосередити увагу на питаннях економічної політики, а не на особистих нападках на Гарріс.

Трамп також зробив акцент на залученні іспаномовних виборців у штаті Невада, що має вирішальне значення на виборах 5 листопада. Його радники наполягають, щоб він зосереджувався на питаннях економіки, зовнішньої політики та злочинності.

Однак, як зазначає Reuters, виступи Трампа з питань політики привернули мало уваги, і йому не вдалося відвернути інтерес ЗМІ від Гарріс. Це стало незвичним поворотом для політика, який зазвичай домінує у заголовках. Трамп і його команда сподіваються, що після завершення з'їзду демократів популярність Гарріс почне спадати, і їм вдасться відновити контроль над інформаційним простором.